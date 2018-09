KLM bereikt cao-akkoord met piloten

Luchtvaartmaatschappij KLM en pilotenvakbond VNV hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de piloten. Dat heeft KLM maandag bekendgemaakt.

De nieuwe arbeidsovereenkomst, die tot stand is gekomen met hulp van een bemiddelaar, bevat afspraken die ook al in het principe-akkoord stonden dat op 1 mei werd bereikt. Daarnaast gaan afspraken over werkdrukverlichting eerder in.

KLM zegt “blij” te zijn over het nieuwe akkoord. De maatschappij “hoopt dat hiermee een streep gezet kan worden onder achterliggende moeilijke periode”.