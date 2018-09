‘Jihadistenleider Haqqani overleden na ziekbed’

De Afghaanse jihadistenleider Jalaluddin Haqqani is na een lang ziekbed overleden. Dit meldt een woordvoerder van de Talibaan dinsdag aan persbureau AP. Er doen al langer geruchten de ronde dat de rebellenleider dood is omdat er al jaren geen teken van leven van hem is vernomen. Volgens de Talibaan, die met regelmaat samenwerken met de Haqqani-groep, was Haqqani verlamd. Hij zou 72 jaar zijn geworden.

Haqqani stond bekend als een meedogenloze strijder. De terreurgroep die zijn naam draagt wordt verantwoordelijk gehouden voor verschillende gruwelijke aanslagen die gepleegd zijn sinds de Amerikaanse invasie in Afghanistan. Zo zou de groep betrokken zijn geweest bij de aanslag in de Afghaanse hoofdstad waarbij in mei 2017 meer dan 150 mensen om het leven kwamen.

Ook aanslagen die zijn opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat (IS) zouden eigenlijk zijn uitgevoerd door Haqqani-strijders. Bowe Bergdahl, de Amerikaanse sergeant die ontvoerd werd in Afghanistan, zou bovendien door militanten van Haqqani zijn gevangengenomen. Sinds 2012 staat het netwerk op de Amerikaanse lijst van terroristische organisaties.

Als Haqqani de afgelopen jaren nog leefde, woonde hij vermoedelijk in Pakistan, meldt persbureau AFP. Volgens de Talibaan is hij overleden in zijn thuisland Afghanistan. De terreurgroep zou de afgelopen jaren geleid zijn door zijn zoon Sirajuddin Haqqani, die ook betrokken is bij de Talibaan.