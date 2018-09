Jeff Tweedy brengt de naakte essentie naar TivoliVredenburg

Pop Jeff Tweedy. 3/9 TivoliVredenburg Grote Zaal, Utrecht. ●●●●●

Kris Kristofferson en Nick Lowe deden het eerder: de nummers waarmee ze bekend werden tot op het bot uitkleden met begeleiding van een simpele akoestische gitaar. De naakte essentie van hun zeggingskracht als singer-songwriters legden ze ermee bloot. Op zijn soloalbum Together At Last doet Jeff Tweedy precies dat. De zanger van de Amerikaanse rockgroep Wilco vertolkt een persoonlijke selectie van zijn songs en voegt er een intieme dimensie aan toe. De titel is tweeledig: Jeff Tweedy (51) krabbelde op uit een periode van depressie en pillenverslaving. Nu hij weer ‘together’ is, heeft hij Wilco niet altijd meer nodig om zijn hart te luchten in muziek.

De bijbehorende soloshow in TivoliVredenburg was zo mogelijk nog intenser dan het album. Jeff Tweedy opende met een beginselverklaring, de betrekkelijk nieuwe song ‘Bombs Above’: „I leave behind a trail of songs / from te darkest gloom to the brightest sun”. En: „I’m taking a moment to apologize / I should have done more to stop the war”. Tweedy refereerde aan „die rare avond” in november 2016, toen hij met Wilco in de Rondazaal van TivoliVredenburg stond en de wereld door de onverwachte verkiezing van Donald Trump tot president van de VS een duistere wending nam. Ashes Of American Flags werd die avond gedoopt, naar een apocalyptische Wilco-song.

Solo roeide Tweedy met de riemen die hij had: een mondharmonica die hem frappant als de jonge Neil Young liet klinken en een fluitje in het fantastische ‘Hummingbird’ waarmee hij zich als virtuoos kunstfluiter in de melodische wereld van een zangvogeltje verplaatste. Met nummers van zijprojecten Golden Smog, Loose Fur en zijn alt-countrygroep Uncle Tupelo verwende hij zijn meest fanatieke fans. In een doodstille zaal richtte Tweedy een seance aan voor zijn rijke songcatalogus. Kwetsbaar, roerend en uiterst scherp maakte hij de wereld voor anderhalf uur een stukje beter.