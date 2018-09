‘Jawed S. deelde bedreiging Wilders op Facebook’

Jawed S. deelde enkele uren voor de mesaanval op Amsterdam Centraal een filmpje op Facebook waarin gesteld werd dat Wilders de islam en diens profeet heeft beledigd. Ook wordt in de video een Nederlandse vlag verbrand. Dat schrijft RTL Nieuws dat het Facebookprofiel van S. achterhaalde.

Twee dagen voor de mesaanval op Amsterdam Centraal afgelopen vrijdag plaatste S. ook een bewerkte foto van Wilders met een mes door zijn hoofd, meldt het nieuwsmedium. RTL Nieuws sprak tevens met oud-klasgenoten van S., die onderwijs kreeg in een speciale vluchtelingenklas in Duitsland. Eén oud-reisgenoot van S. zei dat hij naar Nederland ging om “die hond te vermoorden”. Andere voormalige klasgenoten omschrijven S. als “rustig en aardig” en dat hij “achterin zat en nooit iets zei”.

Het nieuws van RTL volgt op een onthulling van SWR, een Duitse regionale omroep. Afgelopen februari meldde een medewerker van de asielopvang dat het gedrag van S. veranderde: hij zou onder meer zijn baard laten staan, schrijft SWR. De Duitse veiligheidsdienst onderzocht de mededeling, maar constateerde verder niets afwijkends, schrijft De Telegraaf.

Beroep

S. vroeg drie jaar geleden asiel aan in Duitsland en woonde in het district Mainz-Bingen, in de deelstaat Rijnland-Palts aan de grens met Luxemburg. De asielaanvraag van S. werd afgewezen, maar hij ging tegen de beslissing in beroep.

Uit verhoren met S. bleek volgens het Openbaar Ministerie dat zijn daad terroristisch gemotiveerd was. In verhoren verklaarde S. dat in Nederland “de profeet Mohammed, de Koran, de islam en Allah veelvuldig worden beledigd”. Wilders werd in de verhoren ook meerdere keren genoemd.

Maandagavond zei de Amsterdamse politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg in het tv-programma Pauw dat S. bewust naar Nederland afreisde om zijn daad te plegen. Aalbersberg zei ook dat S. drie kwartier rondhing op het Amsterdamse station, voor hij instak op de twee Amerikaanse toeristen. S. had volgens de politiechef twee messen bij zich, waarvan hij er één gebruikte.

S. lag maandag nog in het ziekenhuis, net als de twee Amerikaanse toeristen, die hij volgens het OM willekeurig uitkoos. S. wordt door justitie psychologisch en psychiatrisch onderzocht.