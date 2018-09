ING treft miljoenenschikking met OM in witwaszaken

ING heeft een schikking getroffen met het Openbaar Ministerie (OM) in een onderzoek naar betrokkenheid bij witwaspraktijken. De bank moet 775 miljoen euro betalen “vanwege ernstige nalatigheid”, schrijft het OM dinsdag. Volgens justitie konden rekeninghouders ongestoord ING-rekeningen gebruiken voor “criminele activiteiten”. Ook heeft de bank niet voorkomen dat de rekeningen van haar cliënten misbruikt konden worden voor het witwassen van miljoenen euro’s.

Het OM rekent het de bank aan dat zij “potentiële witwassignalen” heeft gemist. Het strafrechtelijk onderzoek richtte zich op vier zaken, die volgens justitie exemplarisch zijn voor “het beeld dat ING de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) niet voldoende naleefde”.

Telecomproviders en ondergoed

Zo kon een internationale telecomprovider tientallen miljoenen dollars aan steekpenningen overboeken. Ook zou een handelaar in damesondergoed 150 miljoen euro hebben witgewassen via rekeningen van ING. De andere casussen gaan om een eenmanszaak die mobiele pinautomaten misbruikte en een bedrijf dat ogenschijnlijk in groente en fruit handelt, maar vermoedelijk een dekmantel is voor witwassen. Het OM noemt de witwaszaken “buitengewoon ernstige feiten”.

“Als systeembank draagt ING een grote verantwoordelijkheid. Zij is medeverantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van ons financiële stelsel en kan in belangrijke mate bijdragen aan de integriteit hiervan.”

Het is het hoogste schikkingsbedrag dat de Nederlandse autoriteiten ooit hebben bereikt. Het record stond tot dusver op 357 miljoen euro. Dit betaalde telecomprovider Vimpelcom in 2016 aan de Nederlandse schatkist na een spraakmakende omkoopaffaire. Op de derde plaats staat het Zweedse telecomconcern Telia. Vorig jaar kwamen drie dochterbedrijven van het bedrijf tot een schikking van ruim 230 miljoen euro.

ING betuigt spijt

De bank moet naast de betaling van 775 miljoen euro ook zogenoemde compliance-maatregelen nemen. De DNB zal erop toezien dat de “herstelwerkzaamheden naar behoren worden uitgevoerd”, schrijft justitie.

ING zegt te “betreuren dat tekortkomingen het mogelijk hebben gemaakt dat ING-rekeningen misbruikt konden worden”. Volgens de bank zijn al meerdere stappen genomen om het risico in de toekomst te beperken.