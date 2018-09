‘Ik vind het niet gezond om zo jong al in de kijker te staan’

Op het podium spreekt ze haar naam Amerikaans uit. Voor het interview is Judy Blank (23) gewoon Judy, met een j. De afgelopen jaren heeft de in Aalst opgegroeide zangeres talloze malen door Amerika gereisd. Ze heeft er rondgetrokken, opgetreden en ze nam haar tweede album op in Nashville.

Morning Sun is een album geïnspireerd op de Amerikaanse folk, vol slimme taalvondsten die haar nummers zowel nostalgisch als fris laten klinken. Als een nummer nooit nieuw klinkt maar ook nooit oud, is het folkmuziek, zei Llewyn Davis in de Coen-film Inside Llewyn Davis. Dat geldt zeker voor de muziek van Judy Blank. De inspiratie van Bob Dylan is goed te horen in een nummer als ‘Tangled Up in You’. De vrolijke single ‘Mary Jane’ is de afgelopen tijd veel op de radio. Morning Sun, dat vrijdag uitkomt, is de opvolger van het vier jaar geleden uitgebrachte When The Storm Hits. De titels van die twee albums vatten de afgelopen vijf jaar van Judy Blank zo’n beetje samen. Na een storm breekt nu de ochtendzon voor haar door.

De single ‘Mary Jane’, van het nieuwe album ‘Morning Sun’.



Judy Blank was achttien toen ze in 2013 meedeed aan het tweede seizoen van De Beste Singer-Songwriter van Nederland, het talentenprogramma onder leiding van Giel Beelen. „Het was mijn eerste kennismaking met de muziekwereld. Ik maakte toen nog thuis liedjes op de piano over mijn gevoelens.” Opeens was ze deelnemer van een muzikale wedstrijd met concurrenten die soms al veel langer in de industrie zaten. Ze eindigde als finalist achter winnaar Michael Prins. „Maar ik heb liever dat die opnames voorgoed in de prullenbak verdwijnen”, zegt ze nu. „Ik zie dat ik toen echt niet blij was. Niet met mezelf en niet met de liedjes.”

Het cliché dat alles wordt versterkt op tv raakte ook Blank. „Ik weet dat ik best bijdehand kan zijn, maar in het programma werd dat benadrukt. In een week opnames zei ik dan misschien drie keer iets bijdehands, die quotes werden dan in de uitzending achter elkaar gemonteerd.”

Negatieve reacties op sociale media over haar optredens in De Beste Singer-Songwriter raakten haar. Terugkijkend op haar deelname zegt ze nu: „Ik vind het niet gezond om zo jong al in de kijker te staan. Dat iedereen iets van je vindt terwijl je nog niet eens weet wat je van jezelf vindt.” Al heeft ze ook positieve herinneringen. „Ik ken mijn hele management dankzij dat programma.”

Zogenaamde indiemuziek

Een jaar later, in 2014, kwam Blanks eerste album uit, met onder andere liedjes die ze tijdens De Beste Singer-Songwriter geschreven had. Over de jazzy pianomuziek van toen: „Vergezochte, zogenaamde indiemuziek. Ik had toen nog geen idee wat ik wel mooi vond.” Een onzekere tijd volgde. „Die plaat flopte, mijn clubtour liep niet qua kaartverkoop, ik mocht niet spelen op Noorderslag.” Blank twijfelde of ze wel door moest gaan als muzikant. Ze had al een jaar Engels gestudeerd en vervolgens het conservatorium in Rotterdam gedaan.

Ben Howard, Bob Dylan, Joni Mitchell. Dat zijn artiesten die echt vanuit de ziel schrijven, dat wilde ik ook Judy Blank

Ze besloot op reis te gaan. Blank trok twee maanden naar vrienden in Louisiana, de zuidelijke Amerikaanse staat ten oosten van Texas, de staat van New Orleans. In het huis waar ze logeerde stond geen piano, maar wel een gitaar. „Ik kende twee akkoorden, dat is in die twee maanden behoorlijk uitgegroeid. Ik ben veel muziek gaan ontdekken.” Ze somt wat nieuwe en oude namen op: Ben Howard, Bob Dylan, The Wood Brothers, Joni Mitchell, Jason Isbell, Willie Nelson. „Artiesten die echt vanuit de ziel schrijven, dat wilde ik ook.”

Ze ging nieuwe liedjes schrijven. Zonder de druk van een televisieprogramma ging het weer over haar eigen gedachten en gevoelens, zoals bijvoorbeeld het nummer ‘1995’. „Ik had de zin ‘maybe I’m too young to grow old with you’ al een tijdje in mijn hoofd. Ik zat anderhalf jaar in een leuke relatie, maar ergens voelde ik: ‘dit gaat té goed, dit is té stabiel nu al’. Iets schreeuwde in mij ‘alleen zijn, alleen zijn’. Ik vertelde een bevriende singer-songwriter erover. Samen op haar veranda schreven we het nummer. Ik begon een tokkeltje en zong die ene zin, waarop zij volgde met: ‘I don’t wanna feel it, but sometimes I do’. Toen ik weer een zin, zij weer, binnen een uur hadden we een liedje.”

Het nummer ’1995’, live gespeeld voor de radio.



Dat liedje belandde onbedoeld bij haar toenmalige vriend voordat zij hem kon waarschuwen. „Dat was wel even moeilijk, al hadden we het er natuurlijk wel al een keer over gehad. Een paar maanden later is het uitgegaan.”

Lokale radiostations

Met nieuwe liedjes en een gitaar ging Blank op een eigen tour door Amerika. Ze trad op als voorprogramma voor bands als The Wood Brothers, via open mic-avonden kwam ze op lokale radiostations. En ze kon, mede dankzij de goede contacten met The Wood Brothers, haar tweede album opnemen in Nashville, Tennessee.

De afgelopen tijd is ze weer vaker in Nederland. Ze speelde in het voorprogramma van Daniel Docherty en voor Beth Hart in de Ziggo Dome. Ze merkt dat ze hier andere waardering krijgt dan in de VS. „In The Basement in Nashville speelde ik voor 180 man en het werd helemaal stil. Daar luisteren ze écht naar de teksten. Ze zijn daar lyrisch over ‘Mary Jane’, wat ook een slim liedje is waar ik trots op ben. In Nederland hoor ik na een optreden ‘wat heb je een mooie stem’ en dan denk ik ‘dank je, maar daarvoor kun je ook naar The Voice kijken’. Het is fijn dat mensen mijn stem mooi vinden, maar daar ben ik mee geboren. De waardering voor het ambacht van liedjes schrijven vind ik het belangrijkst.”