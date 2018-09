Grote politieactie in Almelo vanwege crimineel netwerk

De politie is dinsdagochtend samen met de belastingdienst, de gemeente en justitie een grote doorzoekingsactie gestart in Almelo. Garages, woningen en loodsen worden door 450 mensen van de verschillende diensten doorgelicht in verband met hennepteelt, schrijft RTV Oost dinsdagochtend.

Dertien mensen zijn aangehouden en ook zijn nog eens dertien voertuigen in beslag genomen. Een woordvoerder van de politie bevestigt tegenover NRC dat het onderzoek is gericht op een groot crimineel netwerk dat zich bezighoudt met hennepteelt. Ook zouden verdachten in de buurt geweld plegen. Volgens burgemeester Arjen Gerritsen is er ook sprake van “ondermijning en crimineel geld dat verdiend wordt door witwassen”.

De illegale geldstromen worden de komende tijd onderzocht, aldus de politie. Ook wordt er gekeken of er sprake was van illegale hennepteelt. De actie, waarbij zo’n 150 agenten van het arrestatieteam bij betrokken waren, trok in de omgeving de aandacht. Meerdere panden werden dinsdagochtend namelijk opgebroken door middel van explosieven. Bij de doorzoekingen werd een vuurwapen en administratie in beslag genomen.