Federer verliest in vierde ronde US Open verrassend van Millman

Roger Federer is in de vierde ronde van de US Open verrassend uitgeschakeld door de Australische John Millman, nummer 55 op de wereldranglijst. De als tweede geplaatste Zwitser verloor met 3-6 7-5 7-6 (7) 7-6 (3).

Het is de eerste keer dat Federer op de US Open wordt verslagen door een tegenstander die niet in de top vijftig van de ATP staat. Millman kwam in zijn twaalfjarige carrière nog nooit eerder voorbij de vierde ronde van een grandslamtoernooi. De Zwitser won de US Open daarentegen al vijf keer, waarvan de laatste keer in 2008.

Lees ook: Roger Federer en de twee seconden van pure magie

Even leek het erop alsof dit maandag (lokale tijd) opnieuw zou gaan gebeuren. Federer won de eerste set redelijk eenvoudig, maar aan het einde van die set begon zijn spel slordiger te worden.

In de tweede set nam Millman, specialist op hardcourt, de regie over. De Australiër speelde aanzienlijk scherper dan de Zwitser en Federer maakte fout op fout. In de derde set won Millman na een lange tiebreak, dat leek het breekpunt in de wedstrijd. De Australiër besliste de wedstrijd na ruim drieënhalf uur in de tiebreak van die vierde set.

‘Roger is mijn held’

Na de wedstrijd zei de 29-jarige Millman het nog niet te kunnen geloven: “Roger is mijn held en ik heb zoveel respect voor hem. Hij was vandaag niet op zijn best, maar daar neem ik genoegen mee.” In de kwartfinale treft de Australiër de Serviër Novak Djokovic, die dit jaar nog een overwinning op Wimbledon op zijn naam mocht zetten.

NRC-sportjournalist Steven Verseput: