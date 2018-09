FC Utrecht ontslaat trainer Jean-Paul de Jong

Voetbalclub FC Utrecht heeft hoofdtrainer Jean Paul de Jong ontslagen. Hij is dit seizoen de eerste Eredivisie-trainer die voortijdig moet vertrekken. Zijn assistenten Rick Kruys en Marinus Dijkhuizen komen voorlopig voor de groep te staan. De club gaat op zoek naar een permanente vervanger.

De Jong was sinds begin dit jaar trainer van FC Utrecht, toen hij de naar Ajax vertrokken Erik ten Hag opvolgde. De spelersgroep van FC Utrecht had daar op dat moment al weinig fiducie in, legt grootaandeelhouder Frans van Seumeren uit op de website van FC Utrecht. Die situatie is niet voldoende veranderd, is deze zomer geconstateerd. Van Seumeren:

“Tijdens de evaluatie deze zomer bleek dat de chemie en communicatie met spelers en staf nog steeds niet optimaal was. Daarop werd door Jean-Paul de staf anders ingericht. Helaas heeft dit niet het gewenste resultaat gehad, de progressie is niet in lijn met onze sportieve ambities.”

Jean-Paul de Jong (47), icoon van FC Utrecht, beleefde in januari nog een goede start als hoofdtrainer. “Cultuurdrager van een club zonder zondagskinderen.”

Kruys en Dijkhuizen, voorlopig dus de eindverantwoordelijken bij FC Utrecht, hadden sinds juli al een opvallende rol bij FC Utrecht. Het duo werd toen naar voren geschoven als veldtrainers, terwijl De Jong meer “een soort manager-rol” kreeg. “We denken dat er nog meer in zit, zeker nu er meer duidelijkheid is”, zei directeur Voetbalzaken Jordy Zuidam toen tegen VI. “Garanties heb je niet, maar iedereen voelt zich hier prettig bij. Ook Jean-Paul.”

FC Utrecht staat na vier speelronden tiende in de Eredivisie. De Domstedelingen wonnen dit seizoen pas één keer, en speelden gelijk tegen VVV Venlo en Fortuna Sittard.

“We hebben er met z’n allen de afgelopen tijd alles aan gedaan om een werkbare situatie te creëren. Het is voor iedereen een enorme teleurstelling dat het toch niet blijkt te werken.”

Clubicoon

De in Utrecht geboren en getogen De Jong staat bekend als clubicoon van FC Utrecht, waar hij in veertien jaar als voetballer bijna vierhonderd wedstrijden speelde. Toen huidig Ajax-trainer Erik ten Hag in 2015 trainer werd van de club, werd De Jong aangesteld als diens assistent. FC Utrecht geeft aan De Jong op dat moment promotie te hebben beloofd als Ten Hag zou vertrekken.

Toen die situatie zich in januari voordeed “heeft Jean-Paul de Jong als clubicoon het vertrouwen en de kans gekregen”. De Jong richtte deze zomer zijn technische staf opnieuw in, maar daar werd de verstandhouding tussen hem en zijn spelersgroep niet beter van. “Een belangrijk ontwikkelpunt voor Jean-Paul was zijn communicatie met spelers en staf. Helaas bleef dat stroef gaan en hebben we nu moeten concluderen dat er te weinig progressie is.”