Twaalf Gouden Kalfnominaties voor ‘Bankier van het verzet’

Oorlogsdrama Bankier van het Verzet maakt dit jaar met twaalf Gouden Kalfnominaties het vaakst kans op een van de Nederlandse filmprijzen. De film overtreft winnaars van de afgelopen drie jaar als Brimstone (9 nominaties in 2017) en Publieke Werken en Gluckauf (beide 10 nominaties in respectievelijk 2016 en 2015). De publieksfilm over de Nederlandse bankier en verzetsleider Walraven van Hall is genomineerd in belangrijke categorieën als Beste Film, Beste Regie (Joram Lürsen), Beste scenario (Marieke van der Pol, Thomas van der Ree) en Beste Acteur (Jacob Derwig). Eerder werd bekend dat de film ook is genomineerd voor de Gouden Kalf van het Publiek, waarvoor het publiek in september kan stemmen.

Lees ook de NRC-recensie: ‘Bankier van het verzet’ is een ouderwetse oorlogsfilm over ‘vergeten’ verzetsheld

Arthousefilm In Blue, over de intrigerende relatie tussen een stewardess en een straatschoffie, haalt zes nominaties binnen waaronder Beste Film en Beste Regie (Jaap van Heusden). Dat is één nominatie meer dan Nanouk Leopolds Cobain, dat gaat over de worsteling van een puber met zijn drugsverslaafde moeder. Leopolds film maakt kans op de prijs voor Beste film en is daarnaast genomineerd in kleinere categorieën waaronder Beste Mannelijke Bijrol (Wim Opbrouck). De overige twee genomineerden voor Beste film zijn het debuut La Holandesa (twee nominaties) en de Pools-Nederlandse coproductie Beyond Words (drie nominaties).

NRC Film De nieuwste recensies en de beste filmstukken van NRC. Inschrijven

Vakgenoten nomineren

De nominaties voor Speelfilm en Lange Documentaire worden sinds 2015 bepaald door een groep van vakgenoten, hierin zitten onder meer eerdere Gouden Kalfwinnaars en Nederlandse winnaars van hoofdprijzen op A-filmfestivals. Dit is ook de wijze waarop internationale filmprijzen zoals de Oscars en de Bafta’s worden uitgedeeld.

De Gouden Kalveren Jury bepaalt de nominaties voor de categorieën Korte Documentaire, Korte Film en Televisiedrama en Interactive. Zij nomineerden onder meer dramaserie Het geheime dagboek van Hendrik Groen in drie categorieën.

De uitreiking van de filmprijzen vindt plaats op het Gouden Kalveren Gala aan het slot van het Nederlands Filmfestival op 5 oktober.

Aanvulling (04-09-2018, 18:23 uur): Eerder stond vermeld dat ‘Bankier van het Verzet’ elf keer genomineerd was. Dat was zonder het Kalf van het Publiek. Daarmee is de film twaalf keer genomineerd.