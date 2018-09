Celstraf van 2,5 jaar voor fraude gehandicaptenzorg

Een oud-bestuurder van de Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) is dinsdag na een langlopend proces veroordeeld tot 2,5 jaar cel. De rechtbank in Roermond veroordeelde Guus de J. voor omvangrijke zorgfraude. De vriendin van De J. krijgt een celstraf van acht maanden voor betrokkenheid bij de zaak. Het stel fraudeerde voor ongeveer 1,2 miljoen euro - geld dat eigenlijk bestemd was voor de zorg aan gehandicapten.

Op kosten van SGL leidde De J. samen met zijn vriendin een luxeleven. Ze kochten met het geld paarden, die door De J.’s dochter werden bereden, paardrijlessen, kunstvoorwerpen, dure horloges, fitnessspullen en een TV-home-cinema-set. Door SGL gekochte villa’s in Arcen en Schinnen liet De J. voor hoge bedragen verbouwen en inrichten. De J. woonde zes jaar lang samen met zijn vriendin in één van de villa’s in Schinnen. Hij betaalde daar zelf niets voor.

De J. heeft zich “gedurende vijf jaar herhaaldelijk schuldig gemaakt aan verduistering en valsheid in geschrifte”, oordeelde de rechtbank. “De verdachte heeft gedurende een lange periode, bij herhaling en op ernstige wijze misbruik gemaakt van de positie waarin hij zich bevond.”

Anonieme tip

De zaak kwam aan het licht door een anonieme tip van een oud-medewerker van SGL. De J. was tussen 2005 en 2010 de enige bestuurder van SGL. De medeverdachte, zijn vriendin en voormalige secretaresse, werd directrice bij onderaannemer Tara-manda. De fraude kon zo lang doorgaan, doordat De J. geen tegenspraak van werknemers duldde en informatie achterhield bij de raad van toezicht van SGL.

Het OM had 3,5 jaar tegen De J. geëist en achttien maanden tegen zijn vriendin. Dat de straf is lager uitgevallen dan geëist, komt doordat de rechtszaak lang heeft geduurd. Het is nog onduidelijk hoeveel geld De J. moet terugbetalen.