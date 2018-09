Beveiligers staken 24 uur door heel Nederland

In heel Nederland wordt tot en met middernacht gestaakt door beveiligers. Sinds middernacht leggen ze het werk neer, onder andere in asielzoekerscentra, een universiteitsgebouw, en het vliegveld van Den Haag en Rotterdam. Vakbonden FNV en CNV verwachten honderden deelnemers.

Onderhandelingen over een nieuwe cao Particuliere Beveiliging, waarin voor 30.000 mensen onder meer de werkdruk omlaag moet gaan en het loon omhoog, liepen onlangs stuk. Daarom wordt dinsdag tot en met 23:59 uur gestaakt bij onder meer Shell in het Brabantse Moerdijk, meerdere asielzoekerscentra, vestigingen van geldloper G4S Cash en Rotterdam The Hague Airport. De 3.000 beveiligers op Schiphol werken dinsdag wel gewoon.

Schiphol

Zij hadden succesvol gedreigd ook mee te doen. Voor hun werkgevers reden akkoord te gaan met vakbonden FNV en CNV. Op Schiphol krijgen beveiligers nu éénmalig 700 euro bruto. Hun loon gaat met 2,5 procent omhoog, zowel in 2019 als in 2020.

Bestuurder Mohamed Gafki van FNV Beveiliging staat dinsdagochtend bij een locatie van geldloper G4S en verwacht dat de merkbare gevolgen voor mensen die niet bij betrokken bedrijven werken beperkt zullen blijven. “Deze locatie heeft 24 waardetransportauto’s. Daarvan rijden er vandaag vier niet uit. Er zou dus een automaat op termijn leeg kunnen raken. Maar die wordt woensdag sowieso bijgevuld.”

Op Rotterdam The Hague Airport zouden de wachttijden voor reizigers iéts op kunnen lopen, maar Gafki verwacht geen hele grote hinder. Dat er op zoveel plekken gestaakt wordt doet hem desalniettemin goed. “De actiebereidheid is hoog. We worden overspoeld met aanmeldingen van individuele leden uit alle provincies die dinsdag gaan staken. Vrij uniek, want het is voor het eerst in dertig jaar dat beveiligers dit doen. Hier schrikken werkgevers van, is mijn indruk.”

CNV-onderhandelaar Erik Maas verwacht dat medewerkers en bezoekers van locaties waar dinsdag gestaakt wordt daar het nodige van zullen merken. “Ze kunnen niet rekenen op de gebruikelijke service van de beveiligers”, zegt hij. “Die laten voor een dag de boel de boel, en treden alleen op bij calamiteiten.”

Den Haag

In de Tweede Kamer is publiek dinsdag op de eerste dag na het zomerreces niet welkom. Omdat ook bij de politie deze week gestaakt wordt voor betere lonen en lagere werkdruk heeft Kamervoorzitter Khadija Arib besloten geen publiek toe te laten tot het gebouw. Tussen 13.30 en 15.30 uur, precies als het parlement plenair samen komt, zijn alle agenten in Den Haag uitgenodigd voor een besloten informatiebijeenkomst.

Ze zeggen toe wel gewoon in te grijpen als er een verzoek tot noodhulp komt. De vergadering van de Tweede Kamer is ‘gewoon’ te volgen via de website.