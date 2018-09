Activistische quarterback Colin Kaepernick gezicht Nike-campagne

De man die vooral bekendstaat om zijn knieën, wordt nu het gezicht van de nieuwe Nike-campagne. American footballspeler en mensenrechtenactivist Colin Kaepernick maakte maandag bekend dat hij betrokken is bij de nieuwe reclamecampagne van het sportmerk. Op Twitter schreef de quarterback: “Geloof ergens in. Ook als het betekent dat je alles moet opgeven”, wat hij afsloot met de bekende Nike-slogan Just Do It.

Kaepernick verwijst naar zijn protest tegen racisme en buitensporig politiegeweld tegen zwarte Amerikanen. De inmiddels 30-jarige quarterback was de eerste die in 2016 weigerde op te staan voor het volkslied vooraf aan een wedstrijd. Zijn actie verwierf hem wereldfaam, maar kostte hem een plek op het veld. Geen enkel American footballteam van de National Football League (NFL) wilde hem nog een contract bieden.

Het stille protest leidde tot veel commotie in de Verenigde Staten. Voor veel Amerikanen is het volkslied voor een sportwedstrijd hét moment voor verbroedering en patriottisme. Voor hen was Kaepernicks actie een belediging voor zij die zijn gestorven voor het vaderland. Het debat laaide vorig jaar opnieuw op toen de Amerikaanse president Donald Trump zei dat “de klootzakken die onze vlag niet respecteren” ontslagen zouden moeten worden.

Nike leverancier van NFL

Hierna besloten tientallen spelers van verschillende teams en sporten te knielen tijdens het volkslied, of ze weigerden het veld op te komen. Trump riep vervolgens op tot een boycot van NFL-wedstrijden. In mei maakte de NFL, die kijkcijfers zagen teruglopen, bekend dat knielende spelers voortaan een boete krijgen. “Zij moeten laten zien dat ze de vlag en het volkslied respecteren”, aldus de organisatie.

Nike neemt een risico met de reclamestunt. Het sportmerk is een van de belangrijkste leveranciers van de machtige NFL, die nota bene is aangeklaagd door Kaepernick. Ook de timing is saillant: donderdag begint het American footballseizoen. Op Twitter regent het sinds de bekendmaking berichten van Amerikanen die hun Nike-spullen vernietigen en oproepen tot een Nike-boycot.

Just saw @Nike signed Colin Kaepernick to the “Just Do It” campaign. What a disgrace. They’re supposed to be a sports company, not a political organization. And to announce it on an American holiday? A slap in the face to everyone who STANDS for America. #BoycottNike — Pete (@draftcheat) September 4, 2018

Dear every upset person who’s burning their Nike gear because of Kaepernick please donate it to your local Salvation Army,homeless shelter,goodwill or go personally hand it to someone in need. Love conquers all — Nathan Allen Pirtle (@workwthecoach) September 4, 2018

‘Inspirerende atleet’

Gino Fisanotti, marketingdirecteur van Nike, zei dat het merk een nieuwe generatie atleten wil betrekken bij de nieuwe reclamecampagne. Het merk gaat onder meer schoenen en t-shirts maken met Kaepernicks naam. Bij de actie zijn ook andere sporters betrokken, het is nog niet duidelijk wie.