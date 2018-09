Verdachte aanslag Amsterdam Centraal blijft langer vast zitten

Jawed S., de 19-jarige verdachte van de steekpartij vrijdag op station Amsterdam Centraal, blijft nog minstens veertien dagen vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris in de hoofdstad maandag bepaald.

Volgens de rechtbank is er sprake van vluchtgevaar, een geschokte rechtsorde en bestaat vrees voor herhaling. Ook blijft S. langer vastzitten in het belang van het onderzoek. Na de veertien dagen beslist de raadkamer van de rechbank of zijn voorarrest verlengd wordt, in afwachting van de inhoudelijke behandeling van zijn zaak.

Mesaanval

Bij de mesaanval van S. vrijdagmiddag in de westelijke passage onder het drukke treinstation raakten twee Amerikaanse toeristen zwaargewond. S. zelf werd door toegesnelde politieagenten in zijn onderlichaam geschoten. Net als zijn slachtoffers werd hij gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Zaterdag bleek uit de eerste verhoren van Jawed S. dat de geboren Afghaan een terroristisch motief had voor zijn daden. Vooralsnog denkt de politie dat S. in zijn eentje heeft gehandeld. Wat precies zijn motief was, wordt nog onderzocht.

Moslimextremistische aanslag

Mogelijk is sprake van de eerste moslimextremistische aanslag in Nederland sinds de moord op Theo van Gogh in 2004. Malek F., een 32-jarige Syrische asielzoeker die afgelopen mei in Den Haag drie mensen neerstak, wordt verdacht van bedreiging en poging tot moord. Justitie doet onderzoek naar zijn geestelijke gestelheid - F. was psychiatrische patiënt - en naar zijn motief, dat wellicht terroristisch was.

S. had een verblijfsvergunning in Duitsland, waar de autoriteiten zijn huis hebben doorzocht. De verdachte stond in Duitsland niet bekend als een geradicaliseerde moslim. Het is niet duidelijk of de aanval te maken had met de Mohammed-cartoonwedstrijd van Geert Wilders, die in Pakistan veel boosheid veroorzaakte. Vorige week werd in Den Haag een Pakistaan opgepakt die van plan zou zijn geweest een aanslag te plegen op Wilders of de Tweede Kamer.