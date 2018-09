Tweede Kamergebouw tijdelijk gesloten door politiestaking

Publiek kan de eerste vergadering van de Tweede Kamer na het zomerreces aanstaande dinsdag niet bijwonen vanwege een politiestaking. Dat heeft voorzitter Khadija Arib besloten in overleg met het presidium. Uit veiligheidsoverwegingen is besloten om het gebouw gesloten te houden voor bezoekers.

Daarom kunnen er ook geen petities worden aangeboden. De vergadering zelf zal wel gewoon doorgaan. “Het is jammer dat we genoodzaakt zijn het gebouw tijdelijk te sluiten voor bezoekers die uit het hele land naar Den Haag komen”, reageert voorzitter Arib. Zij wijst erop dat de vergadering wel via de website van de Tweede Kamer te volgen zal zijn.

#Gevarenzone

Agenten houden dinsdag in Den Haag de actie #Gevarenzone, die onderdeel uitmaakt van de landelijke campagne voor betere lonen en lagere werkdruk. Tussen 13.30 en 15.30 uur, tijdens de plenaire vergadering van de Tweede Kamer, zijn alle agenten in Den Haag uitgenodigd voor een besloten informatiebijeenkomst.

De politie is samen met de Koninklijke Marechaussee verantwoordelijk voor de beveiliging van de Tweede Kamer. Volgens het Landelijk Actiecentrum van de politiebonden heeft de marechaussee toegezegd om niet meer personeel in te zetten tijdens de staking. De politie zal wel reageren als er een verzoek tot noodhulp binnenkomt.

Rellen Sittard

Afgelopen zaterdagavond braken er rellen uit rond het stadion in Sittard na de eredivisiewedstrijd Fortuna Sittard - FC Utrecht. Politie was toen in eerste instantie niet aanwezig vanwege een andere aangekondigde actie voor een betere cao.