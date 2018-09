Twee Duitse deelstaten gaan jongerenafdelingen AfD observeren

De regionale veiligheidsdiensten van de Duitse deelstaten Nedersaksen en Bremen gaan jeugdafdelingen van de grootste oppositiepartij Alternative für Deutschland (AfD) in de gaten houden. De banden tussen de lokale afdelingen van AfD en extreemrechtse groeperingen zouden namelijk sterker worden, zegt Boris Pistorius, minister van Binnenlandse Zaken van Nedersaksen maandag tegen persbureau Reuters.

Pistorius zegt tegen het persbureau “onmiskenbare aanwijzingen te hebben van structurele verbanden met georganiseerde rechts-extremisten.” Ook in de deelstaat Bremen wordt een jeugdafdeling van AfD in de gaten gehouden door de regionale veiligheidsdiensten. Deze Jonge Alternatieven “zijn de afgelopen tijd meerdere keren ontmaskerd”, zegt minister Mäurer van Binnenlandse Zaken van de deelstaat in een persverklaring. Hij noemt de groep “puur racistisch”. Mäurer wijst in de verklaring op de toenemende banden tussen de Jonge Alternatieven en de Identaire Beweging Bremen, een extreemrechtse beweging die instanties volgens hem al langer in de gaten houden.

Chemnitz

Afgelopen weekend vielen er bij massale demonstraties in Chemnitz in de naburige deelstaat Saksen zeker achttien gewonden, waaronder drie agenten. De politie verrichtte circa driehonderd arrestaties toen voor- en tegenstanders van immigratie in de Oost-Duitse stad slaags raakte. Ruim 6.000 demonstranten, onder wie AfD-supporters en leden van anti-islamgroepering Pegida, gingen de straat op toen bleek dat een Irakees en een Syriër mogelijk betrokken waren bij een steekpartij waarbij een 35-jarige Duitser om het leven kwam.

De landelijke top van het AfD schrijft in een reactie dat de partij juist “sterk gekant is tegen extremisten die legitieme protesten gebruiken om publiekelijk hun antidemocratische kijk op de wereld te verkondigen”. De anti-immigratiepartij AfD won in 2017 stevig bij de landelijke verkiezingen in Duitsland. De partij kwam met 12,6 procent van de stemmen als derde fractie in de Bondsdag.