Reuters-journalisten in Myanmar veroordeeld tot zeven jaar cel

Twee journalisten van persbureau Reuters zijn maandag in Myanmar schuldig bevonden aan het schenden van staatsgeheimen. De rechtbank heeft ze veroordeeld tot zeven jaar cel, meldt Reuters. De twee deden verslag van de crisis in Myanmar en de gewelddadigheden tegen de Rohingya.

Verslaggevers Wa Lone (32) en Kyaw Soe Oo (28) werden op 12 december vorig jaar gearresteerd. Ze onderzochten de moord op tien Rohingya in de deelstaat Rakhine. De journalisten werden voor hun arrestatie in de val gelokt. Ze kregen kort voor hun aanhouding documenten van twee politieagenten, waarna ze werden opgepakt. Een politieagent verklaarde in april dat de journalisten in de val waren gelokt als vergelding op hun berichtgeving over de massamoord op de Rohingya.

Ze zijn veroordeeld op basis van een wet uit de koloniale tijd voor het verkrijgen van geheime documenten over de inzet van veiligheidstroepen, met als doel de nationale veiligheid in gevaar te brengen. Na de uitspraak zei Wa Lone: “Ik heb niets verkeerd gedaan. Ik geloof in gerechtigheid, democratie en vrijheid.”

Internationale kritiek

Internationaal is er veel kritiek op de zaak. Onder andere de Verenigde Naties, de Europese Unie, de Verenigde Staten en Canada hadden de rechtbank om vrijspraak verzocht. Hoofdredacteur van Reuters Stephen Adler spreekt over “een trieste dag” en zegt dat het land “een grote stap achteruit” doet.

De Nederlandse ambassade in Myanmar heeft maandag gereageerd en zegt de uitspraak “te betreuren”: “Dit vonnis raakt niet alleen twee journalisten maar ook de geloofwaardigheid van Myanmars persvrijheid.”

De EU eist dat het vonnis wordt herzien en dat de twee journalisten “onmiddellijk en onvoorwaardelijk” worden vrijgelaten. De Amerikaanse ambassade noemt het vonnis “zeer verontrustend”. Ambassadeur Scot Marciel laat weten:

“Ik vind het erg voor Wa Lone en Kyaw Soe Oo en voor hun families, maar ook voor Myanmar.”

Tirana Hassan, directeur voor crisissituaties van Amnesty, benadrukte in een verklaring dat het vonnis “niet de waarheid kan verhullen van wat er is gebeurd in de de deelstaat Rakhine”:

“In plaats van deze twee journalisten te vervolgen hadden de autoriteiten in Myanmar achter de mensen aan moeten gaan die verantwoordelijk zijn voor de moord op en verkrachting van de honderden Rohingya.”

Geweld

Volgens het Rode Kruis zijn sinds augustus vorig jaar zeker 6.700 Rohingya vermoord door het leger. Zo’n 700.000 Rohingya vluchtten naar buurland Bangladesh.

Vorige week riep de VN op leden van de legertop van Myanmar te vervolgen voor genocide. In een rapport schrijven de onderzoekers: “Militaire noodzaak kan nooit een rechtvaardiging zijn voor willekeurig doden, groepsverkrachtingen van vrouwen, het aanvallen van kinderen of het afbranden van gehele dorpen.” Myanmar heeft de beschuldigingen verworpen.