PostNL vraagt kantoormedewerkers om hulp bij postbezorging

Postbedrijf PostNL kampt met een tekort aan postbezorgers en heeft daarom medewerkers van het hoofdkantoor gevraagd in september te helpen met de bezorging van de post. Dat bevestigt het bedrijf na berichtgeving in het AD. Een woordvoerder spreekt van een “uitzonderlijke maatregel”.

PostNL vraagt vijfhonderd medewerkers op het hoofdkantoor om één keer de post te bezorgen. Het gaat om de gebieden in Nederland waar veel vacatures zijn. Volgens een woordvoerder geldt de maatregel alleen voor de maand september. Volgens het bedrijf is september een drukke maand, terwijl er nog veel bezorgers op vakantie zijn. Ook kampt het bedrijf met een personeelstekort waardoor er veel vacatures zijn.

‘Grote chaos’

Vakbond FNV reageert bezorgd in het AD. Bestuurder Ger Deleij voorziet “grote chaos”. “Als het in september al niet lukt met de bezorging, hoe moet het dan met Kerstmis en oud en nieuw, de drukste periode in het jaar?” PostNL zegt zich geen zorgen te maken over december. “Wij zijn al vroeg begonnen met het nemen van maatregelen en het werven van personeel”, zegt een woordvoerder. “Dat is een andere situatie.”

Volgens het bedrijf is de bereidheid om mee te doen groot. In een interne brief schrijft PostNL aan zijn medewerkers: “Dit lijkt wellicht een druppel op de gloeiende plaat [...] maar dit kan voor onze klanten een groot verschil maken.” Bij het bedrijf werken zo’n 20.000 bezorgers.