Podcast ‘Bob’ winnaar Dutch Podcast Awards 2018

De podcast Bob van audiocollectief Schik en VPRO DORST heeft de eerste Dutch Podcast Award gewonnen. Dat maakte organisator BNR Nieuwsradio maandagavond bekend.

De zesdelige podcast gaat over de 84-jarig Elisa die verliefd wordt op Bob, van wie niet duidelijk is of hij daadwerkelijk bestaat. Bob won ook de prijs in de categorie storytelling. “De podcast ging over iets kleins, maar luisterde als een crimeverhaal”, zei de jury. “Als luisteraar raak je vergroeid met de hoofdpersoon en word je meegezogen in het proces.” De winnende podcast werd gezien als “een buitencategorie” en kreeg nagenoeg alle jurystemmen.

Bob won eerder de publieksprijs van De Tegel, de belangrijkste prijs voor journalisten in Nederland.

Zestig genomineerden

In totaal waren er zestig podcasts genomineerd in elf categorieën. Prijzen gingen onder meer naar De Eeuw van de Amateur (Journalistiek & Media) en De Technoloog (Tech & Innovatie).

In de categorie Nieuws & Politiek won De Willem Podcast van Dag en Nacht Media en Nu.nl. Haagse Zaken, een podcast van NRC, was in die categorie ook genomineerd, maar viel buiten de prijzen. Presentatrice Lamyae Aharouay werd genomineerd voor Beste Presentator, die prijs ging naar 3FM-dj Michiel Veenstra.

Vakjury

In de vakjury, onder leiding van Wilbert Mutsaers, hoofd Benelux bij streamingdienst Spotify, zat onder meer Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur Nu.nl, de dj’s Giel Beelen, Ruud de Wild en Michiel Veenstra en media-expert Marianne Zwagerman (voorheen TMG). Ook NRC zat in de jury.

Sinds 25 mei konden podcasts genomineerd worden voor de longlist. Daaruit selecteerde BNR Nieuwsradio per categorie vijf podcasts waarop vervolgens gestemd kon worden. De stemmen telden voor 70 procent van het oordeel, de rest hing af van de vakjury. Er werden zo’n 50.000 stemmen uitgebracht.