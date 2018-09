Opnieuw meer passagiers op Schiphol, maar winst blijft dalen

Ondanks toenemende aantallen passagiers heeft Schiphol in de eerste zes maanden van dit jaar opnieuw minder winst geboekt. De luchthaven hield 115 miljoen euro onderaan de streep over, 2 procent minder dan in dezelfde periode een jaar geleden. Dat blijkt uit halfjaarcijfers die het moederbedrijf van Schiphol, de Royal Schiphol Group, maandag heeft gepubliceerd.

Dat de winst net zoals vorig jaar en in 2016 daalt, heeft volgens Schiphol te maken met de maatregelen die het vliegveld moest nemen om de grote toestroom van reizigers te kunnen verwerken. Er waren bijvoorbeeld extra beveiligers en schoonmakers nodig. Het aantal passagiers op de luchthaven neemt al jaren toe, zo ook in het afgelopen half jaar. Het waren er 34 miljoen, 5,5 procent meer dan in de eerste zes maanden van 2017.

Grotere vliegtuigen

De stijging zette door ondanks dat Schiphol bijna aan zijn maximumcapaciteit zit voor het aantal vertrekkende en landende vluchten. Elk jaar mogen er 500.000 van deze vliegbewegingen plaatsvinden, waarvan Schiphol er van januari tot en met juni zo’n 242.000 verbruikte - een stijging van 1,1 procent. Dat het aantal passagiers sterker toenam dan het aantal vluchten, komt doordat vliegtuigmaatschappijen grotere toestellen inzetten. Die zaten bovendien ook steeds voller.

De omzet van de Schiphol Group nam het afgelopen half jaar toe. Er kwam in totaal 714 miljoen euro binnen bij het concern - 2,2 procent meer dan een jaar geleden - dat ook volledig eigenaar is van Rotterdam The Hague Airport en een meerderheidsbelang heeft in Eindhoven Airport. In Rotterdam vertrokken en landden 882.000 passagiers, een stijging van 3,6 procent. De drukte in Eindhoven nam nog sterker toe: met bijna 10 procent naar 3 miljoen.