NVWA erkent aansprakelijkheid voor dood kleuter

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) erkent aansprakelijkheid voor de dood van de vierjarige Mauryc Biernacki. De kleuter kwam eind 2015 om het leven na een val van een springkussen in speelhal Happy Days in Grootebroek.

Dat speeltoestel had niet gebruikt mogen worden omdat het niet veilig was. Het ligt mede aan de NVWA dat dit wel gebeurde, zegt de autoriteit maandag. Die toezegging is opvallend: eerder ontkende de instantie nog dat ze aansprakelijk was voor Biernacki’s dood. De NVWA schrijft op zijn site dat deze zomer nieuwe informatie beschikbaar is gekomen. De autoriteit heeft onzorgvuldig toezicht gehouden, zo blijkt nu.

Onafhankelijk onderzoek

In 2013 voerde de NVWA een inspectie uit bij de speelhal. Toen had geconstateerd moeten worden dat het speeltoestel “niet was voorzien van een goede beveiliging tegen vallen en dat dempende maatregelen ontbraken”. Bij de controle kwam de instantie erachter dat er geen certificaat van goedkeuring was voor het springkussen. De eigenaar van de hal zou die nasturen. Dat gebeurde nooit en NVWA liet na bij hem terug te komen.

Ook zei de controlerende autoriteit dat het toestel tijdens die bewuste controle in 2013 helemaal niet aanwezig was. Nu zegt NVWA dat het springkussen toen wel degelijk in de speelhal stond.

De autoriteit wil dat er zo snel mogelijk een onafhankelijk onderzoek komt naar “welke feiten en omstandigheden zich hebben voorgedaan ten aanzien van de uitgevoerde inspectie”. Daar heeft ze de secretaris-generaal van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om gevraagd.

De ouders van Maurycy zijn op de hoogte gesteld. De NVWA gaat ze in een persoonlijk gesprek excuses aanbieden en met ze verder praten over een regeling. Er loopt ook nog een strafzaak om de dood van de vierjarige jongen. Het OM vervolgt zijn buitenschoolse opvang en Happy Days om dood door schuld.