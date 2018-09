NRC checkt: ‘Automobilist rijdt steeds vaker onverzekerd’

De aanleiding

Steeds meer automobilisten rijden onverzekerd rond, volgens de Telegraaf. De krant schrijft de toename toe aan het feit dat verzekeraars mensen met een strafblad weren als klant. Deze categorie autogebruikers zou nog maar bij één verzekering terecht kunnen: De Vereende. Maar die heeft haar premies dermate verhoogd, dat veroordeelde automobilisten ervoor zouden kiezen dan maar onverzekerd de weg op te gaan. Dit brengt grote risico’s met zich mee: wanneer een onverzekerde auto schade veroorzaakt, wordt het voor het slachtoffer lastig iets te claimen.

Waar is het op gebaseerd?

Het Telegraaf-artikel is gebaseerd op één bron: vergelijkingssite Autoverzekering.nl. Deze website krijgt meer vragen binnen van mensen die in aanraking zijn gekomen met justitie en nu op zoek zijn naar een betaalbare verzekeraar, stelt woordvoerder Willemijn Kuitenbrouwer. „Mensen bellen radeloos op”, zegt ze tegen de krant.

En, klopt het?

Dat het voor mensen met een strafblad lastig kan zijn een autoverzekering af te sluiten, is niet nieuw. Verzekeraars zien hen als klanten die zich minder zullen aantrekken van regels. Zeker niet iedereen met een strafblad wordt geweigerd. Of een verzekeraar een vergrijp door de vingers ziet, hangt af van het type misdrijf. Iemand die bijvoorbeeld fraude heeft gepleegd, zal vanwege het risico op herhaling niet gauw worden geaccepteerd.

Speciaal voor deze mensen is er de Vereende: een verzekering die íédereen accepteert. Daar staat wel een drie keer zo hoge premie tegenover. Begin dit jaar werd bekend dat de premie nóg eens fors wordt verhoogd, omdat de Vereende verlies heeft gedraaid.

Geen wonder dus dat klanten van de Vereende nu vaker gaan zoeken op een vergelijkingswebsite naar alternatieven. Maar de conclusie die de Telegraaf hieraan verbindt dat zij daarom géén verzekering meer afsluiten, is te voorbarig, zegt ook Willemijn Kuitenbrouwer van Autoverzekering.nl: „Dat wij meer vragen krijgen van mensen met een strafblad, betekent niet automatisch dat deze mensen onverzekerd de weg op gaan.” De bellers zouden immers evengoed kunnen besluiten tóch de hogere premie te betalen, of hun auto van de hand te doen.

Gegevens over het aantal onverzekerde voertuigen zijn te vinden bij de RDW, de overheidsinstelling waar kentekens zijn geregistreerd. Door de kentekens naast de verzekeringen te leggen, kan de RDW alle onverzekerde voertuigen in beeld brengen.

De cijfers van de RDW leveren een tweeledig beeld op. In zijn algemeenheid is het aantal onverzekerde voertuigen de afgelopen jaren sterk gedaald: van 240.000 in 2011 naar 34.000 vorig jaar. Dat komt omdat autobezitters zonder verzekering sinds 2011 automatisch worden beboet.

Sinds dit jaar lijkt het aantal onverzekerden iets te groeien: naar 39.000 onverzekerde voertuigen. Een verschil van 5.000 met het jaar ervoor. Op een totaal van negen miljoen voertuigen is dit volgens de RDW nauwelijks een stijging te noemen. Maar toch, hoe minimaal ook: het blijft een toename.

Conclusie

Rijden steeds meer automobilisten onverzekerd rond? Zeker is dat het voor mensen met een strafblad lastiger is geworden om aan een betaalbare autoverzekering te komen, als gevolg van een premieverhoging. Of dit ertoe leidt dat zij dan maar onverzekerd gaan rondrijden, is een aanname van de Telegraaf die de krant niet onderbouwt. Uit cijfers van de RWD blijkt dat het aantal onverzekerde auto’s over de afgelopen jaren drastisch is afgenomen. Dit jaar is sprake van een lichte stijging: vorig jaar waren er gemiddeld zo’n 34.000 onverzekerde kentekens, nu zijn het er 39.000. Daarom beoordelen wij het bericht als grotendeels waar.

