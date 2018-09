‘Negatieve aandacht laadt Twan Huys juist op’

‘De transfer van de 21ste eeuw”, noemt tv-deskundige Bert van der Veer het nu al. „Niemand had dit zien aankomen.” Het werd niet Beau van Erven Dorens, niet Paul de Leeuw. Nee, Twan Huys werd in maart naar voren geschoven als opvolger van Humberto Tan bij RTL Late Night. Hij tekende voor drie jaar. Nederland kent Huys als sterke interviewer, als onberispelijke anchor. Als man die al 25 jaar bij de publieke omroep gebakken zat. Maar als gezicht van familiezender RTL?

Tan (52) maakte in augustus 2013 indruk bij Late Night met zijn goedlachse en frisse voorkomen, daarbij geholpen door het rimpelloze gelaat van een dertiger. Huys (54) lijkt daarentegen zijn diepe voorhoofdslijnen te hebben geërfd van de zware interviews bij Nieuwsuur en College Tour. Heeft hij wel de empathie en de humor die het RTL-publiek gewend is?

Een kopie van Tan hoeft Twan niet te worden. Liever niet, zelfs. RTL Late Night moest zijn „late avond opnieuw uitvinden”, zei directeur Erland Galjaard, „om tot nieuw succes te komen”, doelend op de dalende kijkcijfers die Tan de kop kostten. Het lichte en gezellige was juist een valkuil geworden. Met Twan Huys en zijn vaste eindredacteur Marij Janssens haalde RTL „journalisten van formaat” in huis. Ook politiek verslaggever Marloes Lemsom gaat mee, Janssens wordt hoofdredacteur.

Journalistieker wordt het dus zeker. „Hij is een journalist pur sang”, zegt Mirjam Bartelsman, verslaggever bij Nieuwsuur, en een vriendin van Huys. „Maar ik denk dan: jezus, moet hij ook die miljoen kijkers gaan halen?” Van der Veer: „Hij moet niet alleen zijn strenge journalistieke kant meenemen om half elf ’s avonds.”

Heeft hij wel een andere kant? Carel Kuyl heeft er vertrouwen in. Hij was hoofdredacteur van Nova toen Huys daar Amerika-correspondent was en zette met Huys College Tour op. „Ik heb bij College Tour ontzettend leuke uitzendingen gezien die niet keiharde journalistiek betroffen, zoals het interview met Anouk of Whoopi Goldberg.”

De inhoud van ‘zijn’ RTL Late Night heeft Huys zorgvuldig uitonderhandeld. Kuyl: „Zijn onderhandelingsruimte was groot, hij hóéfde niet weg. Dan moet je als RTL veel te bieden hebben, meer dan een hoog salaris.” Zoals redactionele onafhankelijkheid. „Twan zal zich niet laten opschepen met allerlei RTL-sterretjes of telefoontjes van de directeur.”

In een pot ambitie gevallen

Naar die ruimte was Huys juist op zoek. Nieuwsuur bood hem een prominente plek, maar ook een strak keurslijf. Je bent wel het gezicht, maar ook slechts een radertje in een geoliede machine. „De wil om dingen op zijn manier aan te pakken werd steeds groter”, zegt Jan Mom, beste vriend en radiopresentator. Een talkshowpresentator heeft veel meer invloed op het programma. Kuyl: „En je bepaalt het gesprek van de dag. Voor iemand met zo’n drive is dat de hoofdprijs.”

„Twan is in zijn jeugd in een pot ambitie gevallen”, zegt Mom. Huys werd in 1964 geboren in Sevenum en verhuisde naar Horst, beide in Noord-Limburg. Het gezin – zijn vader was leraar Engels, zijn moeder huisvrouw – noemt hij ‘harmonieus’, maar hij vond het er ook saai. Mom: „Hij is snel verveeld. Wilde naar het grote Maastricht, naar Amsterdam, New York.”

Dat zelfvertrouwen moest nog wel groeien. Op de School voor Journalistiek in Tilburg was Huys nog een verlegen student, maar als 22-jarige wilde hij al een talkshow. Die kreeg hij, bij de Amsterdamse zender STAD Radio waar Huys stage ging lopen om de dienstplicht te ontlopen. Jan Mom en Huys presenteerden er wekelijks ‘Het Gerucht’ vanuit Brasserie Witteveen aan de Ceintuurbaan. Mom: „Het liefst wilde hij er elke week een schandaal in. Hij kickt op ophef.”

Die scoringsdrift heeft Huys altijd gehouden. De indrukwekkende gastenlijst van College Tour leek soms een doel op zich. Zo ‘scoorde’ hij met Willem Holleeder en hield hij een naar eigen zeggen slecht interview met de dalai lama, omdat hij starstruck was. Kritiek dat hij een crimineel een podium gaf, pareerde hij met dat het wel legitiem was omdat Holleeder vrij man was. Vaak genoeg legde Huys zijn gasten in College Tour het vuur na aan de schenen, zoals kunstenaar Daan Roosegaarde, die uit frustratie wegliep, of Fire and Fury-schrijver Michael Wolff, die daarna alle interviews afzegde.

„Negatieve aandacht laadt hem alleen maar op”, zegt eindredacteur Ger van Westing, met wie Huys al sinds eind jaren 80 samenwerkte, van Achter het Nieuws tot Nieuwsuur. „Twan is een vechter.”

Het is bekend dat Huys er vier jaar over deed om Anouk voor College Tour te strikken. Hij stuurde eens duizend oranje tulpen naar Oprah Winfrey – tevergeefs. Op zijn lijstje stonden nog Obama, Hillary Clinton, de paus. Niets is onmogelijk.

Hij heeft geen uit-stand

„Hij is een hele harde werker, op het monomane af”, zegt Kuyl. „Hij heeft geen uit-stand.” „Mensen die minder obsessief zijn, hebben zich daardoor wel bedreigd gevoeld”, weet Mom. ‘Hou nou eens op over Srebrenica’, zouden ze bij Nova hebben gezegd, „maar gelukkig heeft hij dat niet gedaan.” Huys won in 2011 de Sonja Barend Award voor het beste interview, met Dutchbat-commandant Thom Karremans.

Zijn Britse vrouw zou, als voormalig balletdanseres, zijn arbeidsethos maar al te goed begrijpen, zei Huys ooit zelf. Overigens heeft hij altijd zijn dochter en zoon (nu 9 en 11) naar school gebracht, en doet hij aan pilates in de studio van zijn vrouw.

Van Westing herkent Huys’ overenthousiasme bij Nieuwsuur. „Als er iets in Amerika was gebeurd, wilde hij gerust een onderwerp waar we een maand aan hadden gewerkt eruit gooien. Dan moet je sterk in je schoenen staan. Twan is heel overtuigend.” Zijn vaste eindredacteur Marij Janssens „kan Twan goed aan”.

Huys’ fascinatie voor Amerika is geen geheim. Zijn vertrek als Nova-correspondent noemde hij het dieptepunt van zijn leven. Zijn boek daarover noemde hij Ik ben een New Yorker. Het lukte hem een Nederlandse Correspondents Dinner te organiseren. Tekenend is dat RTL Late Night vanaf maandag RTL Late Night met Twan Huys heet, naar Amerikaans voorbeeld,in een New Yorks industrieel decor.

Wat Huys níét lukte was een eigen talkshow bij de publieke omroep. Een gesprek daarover heeft hij wel gevoerd, zegt Frans Klein, televisiedirecteur bij de NPO. „Hij vroeg: ‘Wat als ik klaar ben met Nieuwsuur, zou ik dan een talkshow kunnen doen?’ Ik antwoordde dat we al fantastische mensen hebben. Dat je daarom geduld moet hebben.” Dat hij Twan nooit geschikt achtte om een breed publiek aan te spreken, zoals bronnen in Hilversum beweren, spreekt hij tegen.

Toch verraste het vertrek van Huys hem. Nu moet hij ook een andere presentator vinden voor College Tour, als dat programma al doorgaat. „Ik was tot voor kort in de veronderstelling dat Twan tevreden was.”