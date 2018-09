Museumbrand symboliseert verval Brazilië

De indringende geur van rook en as hangt nog vers in de lucht rond Quinta de Boa Vista, het historische park waar het door brand verwoeste Nationaal Museum in Rio de Janeiro staat. Huilend omhelzen toegestroomde mensen elkaar terwijl ze naar het uitgebrande gebouw staren. Braziliaanse journalisten die vanaf de rampplek verslag doen kunnen live op televisie hun tranen nauwelijks bedwingen. Binnen in het eeuwenoude gebouw wordt geprobeerd om tussen het as nog zoveel mogelijk historisch erfgoed te redden.

De dag na de uitslaande brand die zondagavond half acht lokale tijd uitbrak en pas vier uur later onder controle was, ontwaken de Brazilianen met een zware kater. Zeker 20 miljoen historische objecten en documenten, uniek archeologisch en antropologisch materiaal en de grootste natuurhistorische collectie van Zuid-Amerika is in vlammen opgegaan.

Het twee eeuwen oude museum was in de koloniale tijd het paleis van de Portugese keizerlijke familie Bragança die, nadat Napoleon in 1807 Portugal bezet had, naar Brazilië vluchtte - toen nog hun belangrijkste kolonie, Brazilië.

„Dit is een niet te bevatten verlies voor Brazilië. Twee eeuwen aan werk, onderzoek en wetenschappelijke kennis is met deze ramp verloren gegaan”, zei de Braziliaanse president Michel Temer zondagavond.

„Dit is onherstelbare schade, onze nationale identiteit is in vlammen opgegaan”, zei Joao Carlos Nara, van de afdeling collectie en onderzoek van het museum.

Maar de brand komt voor velen niet als verrassing. Het museum kampt al jaren met slecht en zeer achterstallig onderhoud. Het gebouw was totaal niet brandveilig en ondanks herhaalde smeekbedes en noodkreten van het museum, dat beheerd wordt door de Federale Universiteit van Rio de Janeiro, kreeg het al heel lang te weinig overheidssubidie.

Adjunct-directeur Luiz Duarte kon na de brand dan ook weinig met alle verontwaardiging. „Nu is iedereen ineens geschrokken en vloeien de tranen, maar wij als museum roepen al jaren dat de situatie onhoudbaar is, maar worden genegeerd. Er worden wel miljoenen gestopt in de bouwsector, maar niet ons eigen historisch erfgoed”, zei hij.

De ramp zegt veel over de huidige stand van Brazilië. Over een veel breder verval, de economische crisis in het land en de corruptie. Terwijl de brandweermannen zich zondagavond spoedden naar het museum dat in lichterlaaie stond, bleken de brandkranen het niet te doen.

Olav Schrader, voorzitter van de bewonerscommissie van de historische wijk Sao Cristovao, waar het museum gevestigd is, woont op loopafstand van het museum maar is te emotioneel om er heen te gaan. „Ik waarschuw al tijden voor de onveilige situatie. Laatst hadden we een vergadering met de directeur en kwam ik in het museum in de oude keizerlijke vertrekken die niet toegankelijk zijn voor publiek. Het plafond was stuk en delen werden bedekt met plastic zeil, elektrische bedrading hing los. Levensgevaarlijk”, aldus Schrader, een architect en historicus van Nederlands-Braziliaanse afkomst. „Er was geen liefde voor de plek dat merkte je, het is niet alleen een geldkwestie. Er is geen historische bewustzijn in Brazilië, dat ontbrak er naar mijn idee ook bij het Nationaal Museum.”

De 5 ton zware Bendegó-meteoriet op de eerste verdieping van het Museu Nacional in Rio de Janeiro zou het inferno ongeschonden te hebben doorstaan. Niet verwonderlijk, want toen de ruimtesteen op aarde neerviel, was hij door de luchtweerstand in de atmosfeer waarschijnlijk aan veel hogere temperaturen blootgesteld.

Wat het lot is van de 20 miljoen andere voorwerpen in het museum is nog niet duidelijk, maar gevreesd wordt dat veel verloren is gegaan. De brand in het belangrijkste wetenschappelijke museum van Zuid-Amerika is een ramp van ongekende omvang voor het natuurhistorische en culturele erfgoed van Brazilië en Zuid-Amerika.

Een groot verlies zou het oudst bekende fossiel van een mens in Zuid-Amerika zijn. De schedel van Luzia, een jonge jager-verzamelaarsvrouw van meer dan 10.000 jaar oud, werd in 1975 opgegraven in de Vermelho-grot bij Belo Horizonte. Het is een bewijs van de vroege kolonisatie van het Amerikaanse continent door de mens vanuit Azië. De schedel van Luzia had een bijzondere brede bouw, die doet denken aan schedels uit Afrika en Mongolië.

Het museum bezat ook unieke Zuid-Amerikaanse dinosaurus-skeletten, waaronder de schedel van de Tyrannosaurus rex, enkele buitennissige pterosaurussen en een compleet skelet van de langnek Maxakalisaurus topai.

Het museumgebouw zelf tenslotte, het zogeheten Sint-Christoffelpaleis, is ook een belangrijk stuk nationaal cultureel erfgoed. Het neoclassicistische gebouw was de residentie van de Portugese koninklijke familie en later, na de onafhankelijkheid van Brazilië, van de keizerlijke familie. Keizers Pedro I en zijn zoon Pedro II waren verwoed verzamelaars en kochten een omvangrijke verzameling Egyptische, Griekse en Romeinse oudheden aan.

Brazilianen rouwden op Twitter; „Onze geschiedenis is verbrand.”