Minder verplichte punten voor eerstejaarsstudenten

Hogescholen en universiteiten mogen niet langer eisen van eerstejaarsstudenten dat zij het maximale aantal studiepunten van zestig halen. Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, D66) wil een wettelijk plafond van maximaal veertig punten voor het zogeheten bindend studieadvies vast laten leggen, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst maandag.

Met dit maximum van twee derde van de te behalen punten hoopt de minister de psychische druk en stress bij studenten te verlagen. Uit onderzoeken blijkt dat steeds meer studenten kampen met psychische problemen en burn-outverschijnselen. Sinds de invoering van het sociaal leenstelsel nemen die klachten nog rapper toe. Dat gaat te ver, aldus Van Engelshoven:

“Ik vind de druk die op studenten wordt gelegd te hoog. We moeten echt voorkomen dat studenten onnodig struikelen.”

Bindend studieadvies

Het bindend studieadvies is een minimumaantal punten dat een student in het eerste jaar moet halen om te mogen blijven studeren. Wie onvoldoende punten haalt, moet van de opleiding - tenzij er persoonlijke omstandigheden in het spel zijn. Een bindend studieadvies geldt enkel voor het eerste jaar.

Op dit moment hanteren de Universiteit van Wageningen en meerdere studies in Nijmegen een criterium van veertig studiepunten. Overige hogere onderwijsinstellingen zitten daarboven.

Van Engelshoven wil dat het plafond in 2020 wettelijk is vastgelegd. Wel hoopt zij dat universiteiten en hogescholen voor die tijd de norm al verlagen.

Reacties

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) noemt het besluit van de minister “een goede eerste stap”. De organisatie pleit er echter voor om het bindend studieadvies helemaal af te schaffen. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) noemde het “zeer goed nieuws” dat “studenten die vaak enorme prestatiedruk ervaren” hiermee ademruimte krijgen.