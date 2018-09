Gemengde reacties op minder strenge selectie onder studenten

Het wordt moeilijker voor universiteiten en hogescholen om studenten al na hun eerste jaar weg te sturen wegens te weinig behaalde studiepunten. Minister Ingrid van Engelshoven (D66, Onderwijs) gaat het bindend studieadvies om te vertrekken versoepelen. Dat kondigde zij maandag aan in een toespraak bij de opening van het academisch jaar aan de universiteit van Tilburg.

Instellingen mogen van de minister niet meer dan 40 van de maximaal 60 studiepunten in hun eerste jaar eisen van de studenten om te kunnen doorstuderen. Volgens het ministerie ligt die grens nu in bijna alle gevallen boven de 40 punten. Dat vindt de minister te hoog: „Wie tweederde van zijn eerste jaar haalt, kan nooit op de verkeerde plek zitten of kansloos zijn.” Ze hoopt dat studenten door een lagere puntengrens minder psychische druk ervaren. Studies hoeven geen bindend studieadvies in te voeren.

VSNU: onverstandig besluit

Pieter Duisenberg, voorzitter van de Samenwerkende Universiteiten VSNU vindt het besluit „onverstandig”: „Het is een politiek besluit geweest om het studiesucces en de ambitie te verhogen in het hoger onderwijs. Je ziet het studiesucces ook groter worden. Om dat nu terug te draaien vinden we niet verstandig.”

Door soepelere selectie worden collegezalen nog voller. Maar het budget voor hoger onderwijs groeit niet mee met de aantallen studenten. Duisenberg stelt daarom voor om de uitgave van de 500 miljoen euro die nu door de afschaffing van de basisbeurs wordt uitgespaard „naar voren te halen”.

Kamerlid Zihni Özdil (GroenLinks) vindt de maatregel van Van Engelshoven wel verstandig. Hij is tegen het bindend studieadvies en vindt dat er betere middelen zijn om studenten sneller te laten studeren, door ze bijvoorbeeld beter te helpen bij hun studiekeuze.

Kamerlid Judith Tielen (VVD) is er daarentegen niet blij mee. „We snappen dat de minister iets wil doen aan de werkdruk. Maar lang niet alle instellingen hebben het maximale bindende studieadvies. Nu gaat de minister de variëteit platwalsen. Studenten moeten een keuze hebben.”

Steeds minder studeren

Bert van der Zwaan, emeritus rector magnificus van de universiteit van Utrecht en auteur van het boek Haalt de universiteit 2040 vindt stress en overbelasting van studenten een verkeerd motief. „Je moet eerst zorgvuldig uitzoeken welke factoren dominant zijn in de stress als je bedenkt dat het gemiddelde aantal uren dat een student studeert nog steeds daalt”, zegt hij. „Deze maatregel raakt het hoger onderwijs precies waar het kwetsbaar is: overbevolking met studenten. Het bindend studieadvies is een van de succesvolste maatregelen van de afgelopen tien jaar.”