‘Tot 2012 werkte ik voor een grote bank. Ik deed graafwerk naar oligarchen en Saoedische prinsen waar een zweem van corruptie omheen hing. Het was goed geld verdienen, krankzinnig veel, en alles ging op: pakken, etentjes, dure hotels tijdens een reis door Amerika.

„Een deel van de bank werd overgenomen en ik zou mijn baan verliezen, tegelijk lag ik in een scheiding. Toen wist ik: ik moet nú een huis kopen. Het werd een huisje in Haarlem met een vrij lage hypotheek. Van mijn vaste lasten kun je hier nooit huren, dan moet ik uit de Randstad vertrekken. Door mijn vertrekregeling kon ik twee jaar overbruggen.

„Sinds mijn tijd bij de bank zijn verschillende dichtbundels uitgekomen, volgend jaar verschijnt mijn roman. Momenteel leef ik van workshops en optredens. Elke maand red ik het net, af en toe leen ik wat van mijn ouders. Soms krijg je ineens een belastingaanslag van een paar honderd euro, daar word ik zenuwachtig van. Ik heb pas gesolliciteerd bij een souvenirwinkel en ga Nederlands leren aan expats. Banken en bedrijven waar ik solliciteer zeggen: je hebt een jarenlang gat op je cv. Hoezo, denk ik dan? Ik heb levenservaring opgedaan.

„Ik heb van de rijkdom geproefd, en nu leef ik officieel onder de armoedegrens. Mijn bankrekening ziet er niet florissant uit. Maar het één is niet perse beter dan het andere. Ik heb berusting gevonden in de onzekerheid.”

‘Mijn vrienden van vroeger zijn nu artsen en advocaten. Met hun kan ik niet altijd mee naar een uitgebreide lunch, of weekendjes naar het buitenland. Als ik geld overhoud, geef ik dat graag uit aan kleding. Spotgoedkope vintage óf peperdure designerkleding. Ik heb een fetisj voor de sneakers van de ontwerper Rick Owens, daarvan heb ik vijf paar. Er is nog één paar die ik móet hebben.

„Ik ben slimmer boodschappen gaan doen. Blauwe bessen vind ik heel lekker, maar die zijn zo ontzettend duur. Ik keek naar wat erin zit qua antioxidanten, en wat blijkt? Hetzelfde zit in druiven, dus dan koop ik die. In de koude maanden maak ik een stoofpot voor drie dagen. Met roken en drinken ben ik helemaal gestopt, dat scheelt honderden euro’s.

„Ik reis veel de wereld over, festivals nodigen mij uit of ik vraag beurzen aan om in het buitenland te werken. Zo kan ik met weinig middelen de wereld zien. In New York kon ik een loft lenen van een bevriende schrijver. Laatst was ik voor werk in India, dat land heeft mij zo gegrepen. De energie, hoe mensen in het heden leven. Ook al zit je in de goot, je hoort mensen niet klagen. We hebben het zo goed in Nederland, waar zeuren we over. Ik ben gezond, heb een huis, iemand waar ik van hou en kan leven van de poëzie.”