Maatschappelijke druk nu enige hoop voor Howick en Lili

Howick en Lili, de kinderen die aanstaande zaterdag uitgezet zouden worden naar Armenië waar hun moeder reeds verblijft, krijgen steun van prinses Laurentien. Zij vindt dat er een oplossing gezocht moet worden voor de kinderen, die al tien jaar in Nederland wonen. „Ik kan en ik wil geen oordeel hebben over de situatie maar ik leef mee met wat er in hun hoofd omgaat”, zei ze op NPO Radio 5.

Prinses Laurentien is niet de enige die met verwondering de zaak rond de broer en zus volgt. Zelfs de provocatieve website GeenStijl, doorgaans niet zeer begaan met asielzoekers, neemt het voor de kinderen op.

De vraag is: gaat het nog helpen.

Lili (12) en Howick (13) hadden vorig jaar uitgezet zullen worden, samen met hun moeder Armina Hambartsjumian. De moeder werd wel uitgezet, de kinderen waren uit logeren. Zij doken onder en werden, eenmaal weer boven water, ondergebracht in een pleeggezin. Ze mochten de verdere procedure in Nederland afwachten.

Discretionaire bevoegdheid

Maar nu de Raad van State afgelopen vrijdag oordeelde dat de kinderen uitgezet mogen worden naar Armenië – waar ze overigens nog nooit zijn geweest – zijn de juridische middelen uitgeput. De kinderen hoeven in Armenië niet te vrezen voor vervolging of mensonterende situaties, stelt de Raad van State. Bovendien heeft staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid, VVD) met Armeense organisaties afgesproken dat de kinderen niet op straat belanden.

Wat rest is maatschappelijke druk om staatssecretaris Harbers ervan te overtuigen gebruik te maken van zijn „discretionaire bevoegdheid”. Dat betekent dat hij voor deze twee kinderen beslist dat ze om humanitaire redenen mogen blijven. Verschillende organisaties roepen hem daartoe met klem op. De moeder van Lili en Howick deed dat maandag ook in een open brief in het Algemeen Dagblad, waarin ze laat weten dat haar kinderen weer zijn ondergedoken.

Het is onbekend hoe vaak Harbers tot nu toe gebruik heeft gemaakt van zijn discretionaire bevoegdheid. Klaas Dijkhoff deed het in de tijd dat hij staatssecretaris van Justitie was 240 keer. Dat was dertig procent van het aantal verzoeken dat hij kreeg. Zijn voorgangers deden het ook met zekere regelmaat. Oud-minister van Justitie Rita Verdonk gebruikte haar discretionaire bevoegdheid tussen 2003 en 2006 zelfs zo’n 1.000 keer.

Dat Verdonk relatief veel vergunningen verleende, heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat zij minister was vóór het kinderpardon. PvdA en VVD spraken in 2012 af dat kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland wonen en „geworteld” zijn, in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. Zo’n vijftienhonderd kinderen en hun ouders konden dat jaar door die regeling in Nederland blijven. Daarna werd de regeling zo streng dat de meeste kinderen buiten het pardon vielen. Ondanks politieke druk werden de regels niet versoepeld.

Maandelijks worden tussen de vijf en tien minderjarige kinderen geruisloos uitgezet. Defence for Children, de organisatie die de kinderen bijstaat, schat het aantal „gewortelde kinderen” op zo’n 400.

In dit stadium kan alleen nog een hoop ophef en media-aandacht Howick en Lili helpen. Het kan zijn dat iedereen de hakken nog dieper in het zand zet, maar het kán ook positief werken, zegt de woordvoerder van Defence for Children. De destijds 13-jarige Tri uit Vietnam kreeg in 2016, een uur voor hij zou optreden in RTL Late Night, een verblijfsvergunning. De uitzending ging door, maar werd een stuk vrolijker van toon.