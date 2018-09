‘Lili en Howick zijn ondergedoken’

De tieners Lili (12) en Howick (13), die elk moment uitgezet kunnen worden naar hun geboorteland Armenië, zijn sinds zaterdag ondergedoken. Dat heeft hun moeder laten weten aan het AD.

Moeder Armina Hambartsjumian schrijft vanuit Armenië aan de krant dat haar kinderen “op een veilige plek zijn waar ze met andere kinderen spelen.” De autoriteiten weten volgens het AD niet waar Lili en Howick zich nu bevinden.

De moeder werd vorig jaar al uitgezet naar Armenië, ook toen verdwenen de kinderen enige tijd van de radar van de autoriteiten. Zij vraagt nu nogmaals of ze niet toch in Nederland mogen blijven:

“De stress is zo groot dat ik bang ben dat mijn kinderen instorten als dit zo doorgaat. In Armenië zullen ze nog meer stress krijgen. Ik kan hier niet voor hen zorgen en er is hier geen goede hulp voor traumaverwerking.”

RvS: Terechte afwijzing

De kinderen wonen al sinds 2008 in Nederland, maar de Raad van State oordeelde vorige maand dat hun asielaanvraag en die van hun moeder terecht is afgewezen. Daarom moeten ze nu voor uiterlijk zaterdag 8 september het land uit.

Lees hier meer over de uitspraak van de Raad van State: Lili en Howick mogen worden uitgezet naar Armenië

Ze hadden aanspraak kunnen maken op een asielvergunning als ze in Armenië zouden moeten vrezen voor vervolging of mensonterende situaties, maar volgens de Raad van State is dat niet aan de orde. Daarnaast heeft staatssecretaris Mark Harbers afspraken gemaakt met Armeense organisaties om te voorkomen dat ze na hun uitzetting op straat belanden.

Via hun advocaat, optredens in de media en een brief aan premier Rutte, staatssecretaris Harbers en de koning en koningin hoopten ze de staatssecretaris alsnog te kunnen bewegen zijn discretionaire bevoegdheid te gebruiken en zo in Nederland te mogen blijven.

Maar met hun onderduiken heeft het er alle schijn van dat Lili en Howick en de mensen om hen heen geen geloof meer hebben dat dat nog gaat gebeuren.