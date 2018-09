‘Ondergedoken Howick en Lili weer terecht’

Howick en Lili, de kinderen die aanstaande zaterdag uitgezet worden naar Armenië waar hun moeder reeds verblijft, zijn weer terecht. De twee waren ondergedoken, maar hebben zich volgens het AD gemeld bij de voogdij-instelling Nidos.

De kinderen zijn volgens kinderrechtenactivist Britt Borghaerts terug bij hun pleeggezin. Afgelopen zondag werden ze in opdracht van hun moeder ondergebracht op een veilige plek. Volgens Borghaerts wilde ze Howick (13) en Lili (12) een paar dagen op adem laten komen, omdat de stress voor de naderende uitzetting “hen te veel werd”, schrijft het AD.

Uitzetting nog gepland voor zaterdag

Na onderhandelingen met Nidos en Dienst Terugkeer & Vertrek - de instantie die verantwoordelijk is voor uitzettingen - besloot de moeder de locatie waar de kinderen ondergebracht waren, toch bekend te maken. De uitzetting staat nu nog altijd gepland voor aanstaande zaterdag, stelt Borghaerts.

De Raad van State oordeelde afgelopen vrijdag dat de twee kinderen die al sinds 2008 in Nederland wonen, uitgezet mogen worden naar Armenië. Daar zijn ze zelf nooit geweest, maar de twee hoeven hoeven volgens de raad niet te vrezen voor vervolging of mensonterende situaties. Hun moeder Armina Hambartsjumian werd eerder al uitgezet.

Brief aan de krant

In een brief aan het AD schreef de moeder dat ze zich zorgen maakte over de stress die de hele procedure veroorzaakte. Howick en Lili zouden inmiddels een trauma hebben opgelopen die ze niet goed in Armenië kunnen verwerken.

De kwestie zorgde voor veel reacties. De twee kinderen kregen onder meer steun van prinses Laurentien, die vindt dat er naar een oplossing moet worden gezocht. Ook GeenStijl nam het voor de kinderen op.