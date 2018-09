Grote brand in Nationaal Museum Rio de Janeiro

Bij een grote brand is het Nationaal Museum in Rio de Janeiro ernstig beschadigd geraakt. Het is nog niet bekend hoe ernstig de schade is in het twee eeuwen oude Braziliaanse museum, dat onder meer Grieks-Romeinse en Egyptische artefacten herbergt. Dat meldt het museum maandag in een verklaring.

De brand brak uit rond 19.30 uur lokale tijd en was rond middernacht “vrijwel geheel onder controle”, aldus de brandweer. Bij het blussen werden tachtig brandweermannen ingezet. In delen van het pand die niet in lichterlaaie stonden probeerden brandweerlieden en museummedewerkers zo veel mogelijk collectiestukken te redden. Volgens de brandweer zijn hierbij “veel zaken” aan het vuur onttrokken.

Brandkranen defect

De bluswerkzaamheden kwamen traag op gang, omdat de twee brandkranen die het dichtstbij het brandende pand lagen dienst weigerden. Daardoor moesten brandweerwagens naar een meer rijden om daar water uit te pompen.

De hoog uitslaande vlammen waren tot in de wijde omgeving te zien. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het is niet bekend hoe het vuur heeft kunnen ontstaan.

President Michel Temer sprak op social media van “een trieste dag voor alle Brazilianen” “Tweehonderd jaar werk, onderzoek en kennis zijn verloren”, aldus het staatshoofd:

MichelTemer Michel Temer Incalculável para o Brasil a perda do acervo do Museu Nacional. Foram perdidos 200 anos de trabalho, pesquisa e conhecimento. O valor p/ nossa história não se pode mensurar, pelos danos ao prédio que abrigou a família real durante o Império. É um dia triste para todos brasileiros 3 september 2018 @ 00:59 Volgen

Geldtekort

Vicedirecteur van het museum Luiz Fernando Dias Duarte reageerde tegenover Globo News stekelig op de berichtgeving. “Iedereen wil ons nu steunen, maar hiervoor hebben we nooit steun gehad”, aldus de bestuurder. Volgens hem kampte het museum al jaren met een tekort aan financiering en subsidies.

Het museum bezat enkele van de oudste fossielen die ooit in Brazilië zijn gevonden. Ook had het een grote verzameling Braziliaanse en pre-Columbiaanse archeologie in beheer. Een groot deel van de collectie was afkomstig van de koninklijke familie van het Zuid-Amerikaanse land.