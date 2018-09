Ik weet niet wat erger is: het feit dat ik het een afknapper vond dat mijn vier jaar oudere skivakantie-scharrel in Oostenrijk naast mij op de bank het nieuws op nrc.nl aan het bekijken was, of het feit dat ik nu, een half jaar later, een Ikje instuur in de hoop dat hij mij nu wél volwassen genoeg vindt om over het nieuws mee te kunnen praten.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl