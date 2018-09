Eminem geeft critici de volle laag op verrassingsalbum

Hiphop Eminem Kamikaze ●●●●●

Fans van hiphopster Eminem werden afgelopen vrijdag fijn wakker. In navolging van Beyoncé, Drake, U2, Kendrick Lamar en Skrillex zette hij zonder aankondiging of promotie plotseling een album online. Slechts acht maanden na zijn matig ontvangen album Revival dropt ‘Slim Shady’ nu uit het niets Kamikaze.

Eminem ging de studio in met alle kritiek die hij kreeg op Revival, en kwam eruit met zijn beste album sinds The Eminem Show uit 2002. Toentertijd klonk Eminem vurig en fel, agerend tegen iedereen die populair was en iets tegen hem had. Maar mede dankzij een drugsverslaving raakte hij langzaam zijn inspiratie kwijt en klonken latere albums vlak, met een haast uitgeputte Eminem die saaie onderwerpen besprak over dito instrumentals.

Hoe anders is dat nu. De kritieken zorgen ervoor dat hij weer vlamt als vanouds. Journalisten, collega-rappers, radio-presentatoren en recensenten krijgen allemaal de volle laag. En waar hij op vorige albums meer dan eens houterig klonk op moderne beats, wil hij nu graag bewijzen toch aan te kunnen haken en prima uit de voeten te kunnen op trapinstrumentaties. Hij ‘leent’ de topproducers van Kendrick Lamar en Drake en steekt een Migos-flow in een nieuw jasje om iedereen een veeg uit de pan te geven.

Als bonus is er ook nog een persoonlijke noot; over zijn wens om ooit een normale liefdesrelatie te hebben en het tragische einde van zijn rapgroep D12. Maar het venijn is wat Kamikaze een puike plaat maakt; Eminem doet weer waar hij anderhalf decennium geleden om werd geroemd en lijkt nog niet klaar om met pensioen te gaan.