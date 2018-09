‘Duizenden Polen frauderen met werkloosheidsuitkeringen’

Duizenden Poolse arbeidsmigranten frauderen op grote schaal met Nederlandse werkloosheidsuitkeringen. Dat meldt actualiteitenprogramma Nieuwsuur op basis van eigen onderzoek. Vanuit hun thuisland innen ze in Nederland duizenden euro’s aan uitkeringen. Ze krijgen dit voor elkaar door het gebruik van valse handtekeningen, nepsollicitaties en adresfraude.

De arbeidsmigranten worden in hun fraude bijgestaan door malafide tussenpersonen, aldus Nieuwsuur. Op internet doen zij zich bijvoorbeeld voor als boekhouder, maar tegen betaling geven ze advies over het omzeilen van de controles van uitkeringsinstantie UWV. Om hoeveel mensen het precies gaat, is niet duidelijk.

Het programma meldt dat er vorig jaar 150 Poolse tussenpersonen actief waren in Nederland. Die stonden rond de 9.400 uitkeringsontvangers bij. 30 procent van die WW’ers zou zich niet in Nederland bevinden. Bij hen is waarschijnlijk sprake van fraude.

Acteurs

Volgens de Nederlandse wet hebben werknemers die minstens zes maanden aan de slag zijn geweest recht op een WW-uitkering. Zij zijn wel verplicht om te solliciteren en moeten ook in Nederland verblijven. Om het UWV het idee te geven dat dit gebeurde, ontvingen de malafide tussenpersonen voor hun klanten post van de uitkeringsinstantie en stuurden ze acteurs naar sollicitatiegesprekken. Op die manier zou een WW-fraudeur binnen een paar maanden al 3.000 euro kunnen innen. Als de fraude jaren doorgaat, kan het bedrag oplopen tot in de tienduizenden euro’s.

Volgens Nieuwsuur weet het UWV al sinds 2012 van de illegale praktijken. Ook het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zou sinds 2016 op de hoogte zijn, maar heeft nagelaten de Tweede Kamer te informeren. Het UWV zegt met het ministerie te willen overleggen over strengere wet- en regelgeving.