Denemarken wegens conflict op zoek naar nieuw nationaal elftal

De Deense voetbalbond DBU is met spoed op zoek naar nieuwe spelers voor de nationale voetbalploeg. Het land moet woensdag aantreden voor een vriendschappelijke wedstrijd tegen Slowakije, maar alle reguliere internationals weigeren te spelen vanwege een conflict over hun arbeidsovereenkomst met de bond. Als de Denen niet op tijd een nieuw team bij elkaar krijgen, staat volgens Deense media deelname aan het EK van 2020 op het spel.

Het voornaamste twistpunt zijn persoonlijke sponsorcontracten van spelers die botsen met de sponsordeals van de bond. De selectie wil de bestaande arbeidsovereenkomst met de DBU verlengen, maar dat weigert de bond. De spelers op hun beurt zijn niet bereid hun handtekening te zetten onder een arbeidsovereenkomst met nieuwe afspraken over de sponsorcontracten.

De voetballers vroegen nog om verlenging van de huidige voorwaarden voor enkel de komende week, waarin Denemarken ook nog tegen Wales speelt. Daar ging de bond dan weer niet mee akkoord.

Eerder staakten het vrouwenteam al eens: Deense voetbalvrouwen staken, wedstrijd afgelast

Grote problemen

De impasse is nu dus compleet. De bond heeft nog twee dagen de tijd om grote problemen met de UEFA te voorkomen. Vorig jaar raakte het Deense vrouwenteam al in zo’n conflict verzeild met de Europese voetbalunie. De speelsters staakten en sloegen een WK-kwalificatiewedstrijd over na eenzelfde contractueel geschil als nu bij de mannenploeg. Diskwalificatie dreigde, maar uiteindelijk deelde de UEFA ‘slechts’ een boete van bijna 20.000 euro uit.

Of de Deense mannen dat lot ontlopen wanneer ze verstek laten gaan tegen Slowakije en Wales, is allerminst zeker. Niet spelen zou zomaar kunnen betekenen dat het EK over twee jaar gespeeld wordt zonder Deense topspelers als Christian Eriksen (Tottenham Hotspur), Kasper Schmeichel (Leicester City), Nicolai Jørgensen (Feyenoord) en Lasse Schöne (Ajax).

Voor het geval er niet op tijd een oplossing komt voor de contractruzie, heeft de bond brieven gestuurd aan spelers van clubs uit de Deense hoofdcompetitie. Zo hoopt de DBU genoeg spelers te verzamelen voor een provisorische noodselectie. Spelers hebben tot 15.00 uur op maandag de tijd om te reageren. Dinsdag moet het nieuwe Deense elftal bij elkaar komen.