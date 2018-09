Argentijnse president kondigt afschaffing ministeries aan om crisis

Om de vergerende muntcrisis in zijn land te bezweren heeft de Argentijnse president Mauricio Macri aangekondigd verschillende ministeries te schrappen. Ook gaat Argentinië belasting heffen op sommige exportproducten, schrijft persbureau Reuters.

Om welke ministeries en producten het precies gaat, maakt minister van Financiën Nicolás Dujovne naar verwachting later maandag bekend. Volgens persagentschap AP kondigde het Argentijnse ministerie van Landbouw al aan dat de belasting over graan- en oliezaadproducten aangepast gaat worden. Argentinië is ‘s werelds grootste exporteur van soja-olie. Naast het afschaffen van de ministeries en de nieuwe belastingen komt er meer voedselhulp voor de armste Argentijnen.

Macri zei in een televisietoespraak dat het heffen van exportbelasting een “noodmaatregel” is, maar dat hij niet anders kan door de nijpende situatie in het land. Vorige week droeg hij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) al op de in juni beloofde lening van 50 miljard dollar (42 miljard euro) versneld uit te keren. Het IMF zegde toe daarbij te helpen.

Rente verhogen

Argentinië verkeert al maanden in een financiële crisis die alleen maar erger lijkt te worden. Het land raakte in de problemen sinds dit jaar de Amerikaanse centrale bank besloot de rente te verhogen. Daardoor wordt de dollar duurder: een dollar kost nu tegen de 40 peso, waar dat begin dit jaar nog 18 was. Dat is nadelig voor Argentinië waar de overheid en bedrijven grote schulden in de Amerikaanse munt hebben uitstaan. 70 procent van de Argentijnse overheidsschuld is uitgegeven in buitenlandse valuta. Die schulden afbetalen is moeilijker geworden door de sterke dollar.

Ook medeplichtig aan de crisis in het land is het beleid van de regering. De overheid bemoeide zich met het bestuur van de centrale bank. Het verhoogde meermaals de rente om de inflatie in het land aan te wakkeren. De inflatie rees daarop de pan uit. Vorige week verhoogde Argentinië de rente weer - van 45 naar maar liefst 60 procent, wat extreem hoog is. Ook dat hielp niet. De peso kelderde in reactie stug door.

