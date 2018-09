Zeker vierhonderd gevangenen uitgebroken in Libië

Bij een gevangenisopstand in de Libische hoofdstad Tripoli zijn zondag zo’n vierhonderd gevangenen uitgebroken. Dat bevestigt de politie tegenover persbureau AFP. Het incident vond plaats in een buitenwijk aan de zuidkant van de hoofdstad, waar rivaliserende milities sinds ongeveer een week weer in gevechten verwikkeld zijn.

Het gaat om de inrichting Ain Zara, waar ook voormalig getrouwen van de oud-leider Muammar Gadaffi opgesloten zitten. “De gedetineerden waren in staat om de deuren te forceren en naar buiten te gaan”, zegt een politiewoordvoerder. De bewakers zouden de uitbraak hebben laten gebeuren om “de levens te sparen” van de gevangenen. De politie wil verder geen details geven over de zaak.

Zeker veertig doden bij gevechten

Sinds afgelopen maandag hebben verschillende milities weer de wapens tegen elkaar opgenomen in het zuiden van Tripoli. Daarbij zijn inmiddels al zeker veertig doden gevallen en meer dan honderd mensen gewond geraakt, meldde het ministerie van Gezondheid vrijdagavond.

Het bewind van kolonel Gadaffi kwam bloedig ten einde door een volksopstand in 2011. De leider werd zelf uiteindelijk opgepakt en gedood. Sindsdien is het Noord-Afrikaanse land nog altijd het toneel van strijd tussen verschillende fracties.