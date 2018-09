De vrienden van de vermiste computerexpert Arjen Kamphuis houden met alles rekening

Zijn vrienden bestookt hij niet vaak met vakantiekiekjes. Sterker: op vakantie gaat de telefoon vaak uit. En Kamphuis plakt er nog weleens een dagje achteraan. Ze vrienden zijn dan ook niet van het meest bezorgde soort. Maar nu blijkt dat hij op 22 augustus niet op kwam dagen voor zijn terugvlucht uit Noorwegen, zijn ze doodongerust.

De Amsterdamse ict-expert Arjen Kamphuis (47) wordt vermist. Op 20 augustus is het laatste teken van leven geweest. Die dag checkte Kamphuis uit in een hotel in Bodø, een plaatsje in het noorden van Noorwegen. De stoel op de terugvlucht uit Trondheim bleef leeg. Vrienden en familie vrezen dat hij in de regio van Bodø is gaan hiken: een uitgestrekt en ruig landschap.

Kamphuis is onder ict’ers een bekendheid. Hij adviseert de overheid, is een voorvechter van open source-software en helpt journalisten en mensenrechtenactivisten om zich te beschermen tegen digitale spionage. Een handboek dat hij samen met een Britse ict-expert schreef voor deze doelgroep werd vertaald in onder meer het Arabisch, Chinees, Frans, Turks, Spaans en Nederlands en duizenden keren gedownload.

Kamphuis heeft een bril, lang rossig blond haar en is doorgaans in het zwart gekleed. De maandag na zijn vakantie verscheen hij niet op zijn werk bij Pretty Good Knowledge, een onafhankelijk dochterbedrijf van detacheringsbureau Brunel. Ook dinsdag kwam hij niet opdagen, nota bene op een door hemzelf geïnitieerde vergadering. Alle alarmbellen gingen af; z’n vrienden hebben geïnformeerd bij Noorse hotels en proberen zijn vakantie te reconstrueren. Ze onderzoeken of hij de nachttrein nam tussen Bodø en Trondheim: een reis van zo’n 10 uur. De Noorse politie is op de hoogte en lokale media besteden aandacht aan de vermissing.

Kamphuis is een fervent wandelaar en bergbeklimmer. Zijn vrienden houden met alles rekening. „Hij is geen waaghals”, zegt Helma de Boer. „Voor tochten door gevaarlijk gebied zocht hij gezelschap op, en hij had altijd goed materiaal bij zich. Zijn stijl is: better safe than sorry.”

Uitgesproken

Kamphuis treedt vaak in de media op als computerexpert. Hij bemoeit zich ook regelmatig met het nationale it-beleid, bijvoorbeeld rond het gebruik van open source (software waarvan de code openbaar is) in het publieke domein. Ook zat hij in een adviescommissie die de overheid afraadde om stemcomputers in te voeren.

Kamphuis is uitgesproken: hij waarschuwde in het verleden vaak voor de spionagedrift van de Amerikaanse NSA en andere geheime diensten. Hij is een bekende van Julian Assange van Wikileaks en zocht hem op in de ambassade van Ecuador in Londen. Met NSA-klokkenluiders Bill Binney en Kirk Wiebe adviseert hij bedrijven en semi-publieke organisaties over privacyvriendelijke data-analyse.

Sinds 2009 traint Kamphuis journalisten, advocaten en mensenrechtenactivisten in het veilig communiceren met hun bronnen. Dat gaat van het nemen van ‘basismaatregelen’ tot als het nodig is ‘standje paranoia’, zoals hij het zelf omschrijft. Gevorderde cursisten leren de bluetoothpoort, harddisk, modem, wifi en microfoon uit een laptop te halen en te vervangen door veiligere hard-en software. „Als je in de 21ste eeuw journalist bent, dan heb je dit soort tools nodig”, schrijft Kamphuis in de inleiding van zijn handboek.

Vanwege zijn trainingen zit Kamphuis regelmatig in het buitenland. Zo trainde hij journalisten van persbureau Reuters. Toch wordt de kans klein geacht dat hij op dit moment onder de radar is gegaan om journalisten te trainen. Afspraken missen is niks voor hem, zeggen zijn vrienden.