Tien gewonden bij nieuwe massale demonstraties in Chemnitz

Bij massale demonstraties in de Oost-Duitse stad Chemnitz zijn zaterdag zeker tien gewonden vallen, meldt de politie. Meer dan negenduizend mensen gingen de straat op in de stad waar het al dagen onrustig is. Enerzijds protesteerden extreemrechtse demonstranten tegen immigratie, anderzijds betoogden duizenden tegen xenofobie en voor vrede.

Meer dan achttienhonderd agenten werden zaterdag ingezet bij de demonstraties, zij hebben ongeveer driehonderd arrestaties verricht. Aan het einde van de dag kwam het volgens de politie bijna tot een gewelddadige confrontatie tussen de twee groeperingen. Agenten grepen in, waarbij acht gewonden vielen. Ook raakte een jonge Afghaan lichtgewond toen een viertal “gemaskeerde mannen” hem aanviel. De politie meldt bovendien dat een journalist van de regionale omroep MDR is belaagd.

Aanleiding voor de protesten is de steekpartij waarbij vorige week een 35-jarige Duitser om het leven kwam. Een Irakees en een Syriër worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van de man. Toen dit bekend werd gingen honderden extreemrechtse Duitsers de straat op om te protesteren tegen immigratie. Ook honderden hooligans en neonazi’s liepen mee.

‘Stille meerderheid moet spreken’

Bij de optochten brulden demonstranten racistische leuzen, sommigen voerden de Hitlergroet uit. Ook werden mensen wier uiterlijk wees op een migratie-achtergrond aangevallen. Vanuit heel Duitsland werd geschrokken gereageerd en verschillende politici veroordeelden het geweld met scherpe bewoordingen. Alleen een bondsdaglid van de anti-immigratiepartij AfD noemde het een “burgerplicht” om de “messenmigratie” tegen te houden.

In de dagen die volgden vonden verschillende demonstraties plaats, georganiseerd vanuit zowel rechtse als linkse hoek. Bij de demonstraties van zaterdag behoorden zo’n 3.500 tot het linkse kamp, ruim 4.500 mensen gingen de straat op na de oproep van (extreem-)rechtse partijen en groeperingen.

Heiko Maas, de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, stelde zondag dat er harder opgetreden moet worden tegen extremisme in Duitsland. Hij noemde het een schande dat de Hitlergroet gebezigd is op de Duitse straten. “De stille meerderheid moet luider worden”, zo stelt de minister.