Seoul gaat wc’s dagelijks controleren op verborgen camera’s

In Zuid-Korea sprak men begin augustus al van een epidemie: in hoofdstad Seoul duiken in allerlei openbare toiletten verborgen camera’s op. Ze worden onder wc-brillen geplaatst, in muren en op deuren en filmen nietsvermoedende toiletgebruikers.

Beelden van de toiletbezoekjes worden via pornosites gedeeld zonder dat slachtoffers er weet van hebben. De gemeente Seoul besloot dit weekend dan ook om achtduizend schoonmakers, die naast het dagelijks reinigen van de wc’s de hokjes binnenkort dagelijks moeten inspecteren op camera’s.

Die controles vonden al plaats, maar op veel beperktere schaal, aldus het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Waar de openbare toiletten in de hoofdstad nu nog eens per maand worden gecontroleerd, moet dat dagelijks gaan gebeuren.

Volgens de gemeente is dat noodzakelijk omdat het aantal verborgen camera’s in wc’s sinds 2012 is verdrievoudigd. Vorig jaar werden ruim zesduizend gevallen van verborgen-camera-porno gemeld. Dat aantal is zo hoog omdat niet alleen in wc’s stiekem opnames worden gemaakt, maar ook in restaurants, winkels en kleedkamers wordt gefilmd. Niet met eerder gemonteerde camera’s, maar met smartphones of kleine cameraatjes gemonteerd op bijvoorbeeld een schoen. 80 procent van de slachtoffers is naar schatting vrouw.

Speciale teams

De camera’s vormen dan ook een belangrijk thema in de Zuid-Koreaanse #MeToo-discussie. In 2016 lag de opsporing nog voornamelijk in handen van speciale teams, bestaande uit vrouwelijke inspecteurs.

Het probleem, zo stellen activisten en onderzoekers, heeft zijn wortels in de vrouwonvriendelijke cultuur en genderongelijkheid in Zuid-Korea. In mei dit jaar trokken daarom duizenden vrouwen de straten op om te demonstreren tegen de camera’s (ook wel ‘Molka’ genoemd), maar ook tegen de beperkte handhaving. Volgens de BBC werden vorig jaar ruim vijfduizend mensen gearresteerd voor stiekem filmen, maar dat leidde maar zelden tot een veroordeling. Aanklachten van vrouwen worden vaak niet serieus genomen, zeggen activisten.

Heterdaad

Volgens de autoriteiten is het lastig om daders te betrappen: de camera’s zijn relatief eenvoudig te monteren en kunnen binnen vijftien minuten ook weer weggehaald worden. Veel vrouwen beschuldigen de politie er bovendien van dat zij niet hard optreden tegen het stiekeme filmen. Activisten pleiten naast strengere handhaving dan ook voor het reguleren van webcamverkoop.

Toch is het maar de vraag of het aan banden leggen van de cameraverkoop nuttig zal zijn; het smartphone-bezit is in weinig landen zo hoog als in Zuid-Korea. Naar schatting heeft bijna 90 procent van de volwassen Zuid-Koreanen een smartphone. Stiekem filmen in de openbare ruimte kan dus altijd met een telefoon. En hoewel de overheid smartphonebouwers verplicht om een sluitertoon in camera-apps in te bouwen, zijn apps die het geluidje bij een cameraklik ongedaan maken, alweer in opkomst.

Persbureau AFP laat in een video zien hoe de camera’s worden opgespoord: