Reageren op artikelen op nrc.nl? Het kan voortaan (met mate)

Als bezoeker van onze site heeft u het misschien al opgemerkt: sinds vorige week kunt u op sommige artikelen reageren. Zo vroegen we aan onze lezers wat ze vinden van het idee om vaccinaties te verplichten, hoe universiteiten kunnen voorkomen dat hun toponderzoekers gekaapt worden en wat ze denken van voorstellen van D66 om de democratie te vernieuwen.

Kranten en sites in binnen- en buitenland worstelen al vele jaren met de vraag of het wenselijk is om lezers de mogelijkheid te geven te reageren. Ook bij NRC liepen de voorbije twee decennia verschillende experimenten. Soms waren de reacties op ‘opengestelde’ stukken erg fijn, in andere gevallen leidde het tot weinig interessante schreeuwpartijen.

Maar net omdat veel lezers graag in gesprek gaan met de redactie én omdat onze redactie graag gebruik maakt van de kennis van de NRC-lezer doen we nu een nieuwe poging. NRC gaat vanaf nu bij een beperkt aantal artikelen per dag vragen naar de ervaringen, expertise of mening van abonnees. We willen graag met u in gesprek gaan over de onderwerpen waar wij over schrijven en hopen op waardevolle reacties en levendige discussies, waaraan NRC-redacteuren kunnen deelnemen.

Reageren kan als u ingelogd bent als abonnee. Om de kwaliteit van de reacties te waarborgen worden die voor publicatie eerst door onze Lezersdesk gelezen. De artikelen waarop u kunt reageren zijn herkenbaar aan het icoontje hiernaast. Mogelijk wordt het aantal stukken waarop u kunt reageren later nog uitgebreid.

Voor de fijnproevers: ons reactiesysteem heet Talk, een onderdeel van The Coral Project. Dit project valt onder de Mozilla Foundation en is opgericht in samenwerking met The New York Times en The Washington Post om vertrouwen in de journalistiek te verhogen.

Ik heb er veel vertrouwen dat uw reacties van toegevoegde waarde kunnen zijn voor onze journalistiek en misschien zelfs kunnen leiden tot nieuwe NRC-verhalen. In dit artikel worden de belangrijkste vragen over de reactiemogelijkheid beantwoord, maar laat hieronder vooral weten als u vragen heeft. Ik kijk alvast uit naar uw reactie.