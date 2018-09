PEC Zwolle wint eerste duel dit seizoen van Groningen

PEC Zwolle heeft bij een uitwedstrijd in de Euroborg met 0-1 gewonnen van FC Groningen. De ploeg van trainer John van ’t Schip boekte zondag de eerste overwinningen van het seizoen. Het winnende doelpunt kwam van Vito van Crooy. PEC heeft door de winst de laatste plaats in de eredivisie verlaten en is Fortuna Sittard voorbij.

Van Crooy scoorde vorige week tegen PSV ook al, maar toen verloor Zwolle door een laat doelpunt van Luuk de Jong alsnog. FC Groningen had de eerste thuiswedstrijd van dit seizoen verloren van Willem II, maar vorige week wel gewonnen bij De Graafschap.

Van ’t Schip had aanvoerder Bram van Polen en Darryl Lachman naast zich op de bank gezet. Zijn club haalde afgelopen week nog drie nieuwe spelers van wie Tomas Lam, in 2016 vertrokken uit Zwolle, meteen een basisplaats had. De beste kansen waren voor Groningen, dat Django Warmerdam twee keer zag missen.

Er kwamen meer debutanten binnen de lijnen: de Italiaanse aanvaller Gianluca Scamacca (PEC) en de Deen Jannik Pohl (Groningen). Na ruim een uur verscheen ook de van een blessure herstelde Mimoun Mahi in het veld voor zijn honderdste duel voor de Groningers. Hij stond koud in het veld of Van Crooy scoorde aan de andere kant. Het was de beslissing, bleek na hectische slotminuten. (ANP)