Paul wilde wraak met die foto van zijn ex

Vechtscheidingen spelen zich bij de rechtbank meestal achter gesloten deuren af, bij de familierechter. De scheiding van Paul (44) en de moeder van zijn twee kinderen heeft zich inmiddels vertakt naar het strafrecht. Hij moet zich vandaag bij de politierechter verantwoorden voor het beledigen van zijn ex en twee agenten en verzet met geweld bij een aanhouding.

Op 17 december zette Paul een link op Facebook naar een foto waarop zijn ex te zien was met blote borsten. Daarbij schreef hij teksten als „Silly girl, bitch. I will crush you.”

„Wat wilde u daarmee bereiken?”, vraagt de politierechter hem. „Wraak”, zegt Paul. Zijn ex zou hem hebben zwartgemaakt bij school, hulpverleners en zijn kinderen, zegt hij. „Ik had het gevoel dat dit het enige was wat ik kon doen, ik heb eerst gewaarschuwd.”

Zijn ex is ook naar de zitting gekomen. Ze zit wat ineengedoken in haar jas. Haar advocaat zegt dat het „niet niks met haar heeft gedaan” dat ze bloot op internet stond. Maar ze eist geen schadevergoeding, legt hij uit, omdat ze vooral wil dat het contact met haar ex „normaliseert”.

Ze deed wel aangifte tegen Paul, nadat de foto’s op Facebook waren gezet, van smaad en belediging. Twee agenten gingen op pad om Paul aan te houden. En dat verliep „niet zo prettig”, zegt de politierechter eufemistisch. De agenten wilden Pauls computer meenemen om die te kunnen onderzoeken, maar deden dat volgens Paul heel onhandig, door de stroomkabel door te willen knippen. Het meenemen van de computer sloeg wat hem betreft toch al nergens op, want die foto’s „staan gewoon in de cloud”. Toen hij ze zag hannesen had hij „in het algemeen” sukkels gezegd. „Niet gericht ofzo.”

Paul woont in huis bij zijn zus en haar man. Hij zag dat de aanhouding zijn zus – ze is hartpatiënt – erg aangreep en wilde daarom buiten gaan wachten tot de agenten zijn computer hadden losgemaakt.

De agenten hebben een ander verhaal. Zij zeggen dat Paul heel lang op zijn kamer bleef toen hij zijn schoenen ging halen. Daarna, hadden zij de indruk, wilde Paul vluchten toen hij de gang inliep. Ze gaven hem een duw waardoor hij voorover viel.

Volgens Paul kreeg hij uit het niets een vuistslag in zijn gezicht, maar dat heeft niemand gezien. Op de grond begon Paul de agenten te schoppen. Hij verwondde er één aan zijn been en één aan zijn arm. Uiteindelijk werd hij „gepepperd”. De agenten eisen ieder 125 euro schadevergoeding.

De officier van justitie kan zich niet voorstellen dat de agenten zonder trigger fysiek werden. „Waarom zouden ze dat doen, terwijl ze gewoon komen om iemand aan te houden die ze niet kennen?” Zij lijkt geïrriteerd door Pauls houding op de zitting. „Het kan me eigenlijk niet zo veel schelen wat volwassenen elkaar aandoen, het gaat mij om de kinderen. Ik hoor u steeds zeggen ‘ik mag m’n kinderen niet zien’. Maar als die op Facebook gaan, staat daar die foto van hun moe...”

Paul probeert haar te onderbreken: „Nou...”

De officier snoert hem de mond: „Nee, u moet nu even zwijgen.” Ze heeft „niet de illusie” dat die foto’s ooit echt van internet verdwijnen. Zij weet „hoe eng die clouds zijn”.

Ze acht bewezen dat de foto is geplaatst en dat Paul de agenten heeft beledigd en zich met geweld heeft verzet tegen zijn aanhouding. Ze eist een werkstraf van honderd uur waarvan de helft voorwaardelijk. En ze wil ook dat Paul een meldplicht krijgt bij de reclassering en dat hij, als zij dat nodig vinden, behandeling ondergaat. Want, zegt ze, ik heb het gevoel dat „ergens iets niet is ingedaald”, en daarmee bedoelt zij „de beëindigde relatie”. Streng tegen Paul: „Los dat op, het gebeurt vijf keer per dag!”

Volgens de advocaat van Paul is bij zijn aanhouding onnodig geweld gebruikt. Dat dit gebeurt „zien we dagelijks op het nieuws”.

De rechter gaat echter uit van de verklaring van de agenten en legt de geëiste straf op, en een meldplicht bij de reclassering. De agenten moet Paul ieder 125 euro betalen.