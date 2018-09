Oud-voorman No Surrender overgeplaatst naar zwaarbeveiligde gevangenis

Henk K., de vroegere voorman van de motorclub No Surrender, is overgeplaatst naar de zwaarbeveiligde gevangenis (EBI) in Vught. Dat bevestigt het ministerie van Justitie en Veiligheid tegenover NRC. Verder wil een woordvoerder niets over de overplaatsing zeggen. De advocaat van K. zegt tegen persbureau ANP dat de politie vrijdag een anonieme tip had binnengekregen over een mogelijk vluchtplan.

De 53-jarige voormalige captain uit Emmen wordt onder meer verdacht van afpersing en het leiden van een criminele organisatie, en zat sinds december vast in Leeuwarden. Hij is per direct overgeplaatst naar Vught. K. zal twee weken in beperking vastzitten, en dus alleen contact mogen hebben met zijn advocaat.

‘Modelgevangene’

Zijn advocaat Roy van der Wal noemt de overplaatsing “absurd”, K. zou tot nu toe een “modelgevangene” zijn geweest en geen plannen hebben om uit te breken. De advocaat heeft een bezwaar ingediend en overweegt een kort geding aan te spannen zodat de overplaatsing naar Vught wordt teruggedraaid. De EBI (Extra Beveiligde Inrichting) is een speciale gevangenis waar onder meer gedetineerden vastzitten die een extreem vluchtrisico vormen.

K. was lange tijd het gezicht van No Surrender. Eerder deze zomer maakte de biker via zijn advocaat bekend dat hij zijn rol als “World Captain” heeft neergelegd. Omdat hij vastzit op verdenking van strafbare feiten zou hij de motorclub niet meer kunnen leiden. Zo’n veertig bikers besloten met K. op te stappen.