Oekraïner veroordeeld voor moordcomplot tegen journalist Babtsjenko

Een Oekraïense man is donderdag veroordeeld tot 4,5 jaar cel voor betrokkenheid bij het moordcomplot tegen de Russische journalist Arkadi Babtsjenko. Die heeft eind mei met hulp van de Oekraïense geheime dienst zijn eigen dood in scène gezet. De veroordeelde is Boris German, de tussenpersoon die de huurmoord op Babtsjenko had geregeld. Dit melden lokale media op basis van de Oekraïense geheime dienst SBU.

Op dinsdag 29 mei werd bekend dat de 41-jarige journalist Babtsjenko, die vorig jaar zijn vaderland ontvluchtte, was vermoord. Zijn vrouw zou hem dood hebben aangetroffen in hun appartement in Kiev. Hij zou drie keer in zijn rug zijn geschoten. Een dag later verscheen Babtsjenko in levende lijve op een persconferentie en verklaarde hij zijn dood in scène gezet te hebben samen met de geheime dienst. Kort daarna werd Boris German, een wapenproducent, opgepakt.

Het in scène zetten van de dood van Babtsjenko, die voor onder meer Novaya Gazeta en andere Russische media schreef, zorgde internationaal voor kritiek. Volgens de Oekraïense autoriteiten was dit de enige manier om de huurmoordenaar in de val te lokken.

Oleksi Tsymbaljoek, een voormalige Oekraïense orthodoxe priester die tegen pro-Russische separatisten heeft gevochten in Oekraïne, verklaarde eerder tegenover de BBC dat hij de veiligheidsdiensten had gewaarschuwd nadat hij door German was gevraagd om Babtsjenko te vermoorden. Babtsjenko is een bekend criticus van het Kremlin en hij heeft zich regelmatig kritisch uitgelaten over de annexatie van de Krim door Rusland.