Keuringsinstantie gaat 'slimme autosleutels' afkeuren

Keuringsinstantie voor autobeveiliging Kiwa SCM gaat vanaf het eerste kwartaal volgend jaar auto’s met een onveilig ‘keyless entry-systeem’ afkeuren. Dat zegt die dienst tegen NOS.

Veel auto’s hebben inmiddels zo’n contactloos ontgrendelingssysteem, waarmee de auto opengaat als het toegangspasje in de buurt komt. Maar het systeem is in veel modellen niet veilig. Het aantal inbraken in en diefstallen van auto’s met zo’n systeem neemt toe. Dat signaleren diverse organisaties, waaronder de ANWB en Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit, waar ook de politie aan deelneemt, al ontbreken harde cijfers. Het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit denkt dat het manipuleren van het keyless entry-systeem inmiddels vaker gebeurt dan “het intikken van een ruitje”.

Met simpele, goedkope apparatuur kunnen dieven op korte afstand een signaal aan het toegangspasje van de eigenaar ontlokken en zo de auto ontgrendelen. Dat kan als het pasje in iemands tas zit, maar ook als het op een kastje bij de voordeur ligt. Er bestaan wel veiligere systemen, bijvoorbeeld waarbij het pasje beweging moet detecteren voordat het een signaal uitzendt. Maar veel fabrikanten gebruiken die niet. Kiwa SCM verwacht dat het een flink aantal auto’s gaat afkeuren. Dat kan problemen bij de verzekeraar geven in geval van diefstal of schade.