Israëlisch radiostation biedt excuses aan voor afspelen Wagner

Een Israëlisch radiostation heeft excuses aangeboden aan luisteraars omdat het een stuk van de controversiële componist Richard Wagner (1813-1883) heeft afgespeeld. De Duitse muziekschrijver, beroemd door zijn bombastische opera’s zoals ‘Tristan und Isolde’ en de vierdelige cyclus ‘Der Ring des Nibelungen’, wordt normaal gesproken geboycot in Israël omdat hij antisemitische denkbeelden had. Ook was Wagner de favoriete componist van Adolf Hitler.

Afgelopen vrijdag liet het klassieke muziek station Kol HaMusica het laatste deel van de ‘Götterdämmerung’ (‘Godenschemering’) horen, de afsluitende opera van de Ring-cyclus. “In 1849 begon Richard Wagner met het ontwikkelen van zijn revolutionaire ideeën over opera als gevolg van anarchistische politieke activiteiten, het begin van een nieuwe artistieke vorm waarbij poëzie en drama samenkwamen”, zei de presentator volgens de Israëlische krant Haaretz.

De zender kreeg vervolgens meerdere klachten binnen over de uitzending. Een woordvoerder zegt zondag in een reactie dat het een verkeerde beslissing was om het stuk te laten horen, schrijft persbureau AFP, omdat het pijnlijk kan zijn voor Holocaust-overlevenden. “Wij bieden onze excuses aan tegenover onze luisteraars. De verantwoordelijke voor deze muzikale uitzending heeft een fout gemaakt.”

‘Verachtelijke man maar hemelse muziek’

Yonatan Livni, voorzitter van de Wagner-stichting in Israël, heeft de beslissing om de Duitse componist te laten horen toegejuicht. “We spelen niet de opinie van de componist, maar de prachtige muziek die hij heeft gemaakt. Mijn vader overleefde de Holocaust en van hem heb ik geleerd hoe je Wagner moet begrijpen: ‘Hij was een verachtelijke man die hemelse muziek maakte.’”

Interessant detail is dat het om een uitvoering ging van Daniel Barenboim op het Bayreuth Festival in 1991, het jaarlijkse Wagner-festival in Duitsland. De wereldberoemde Israëlisch-Argentijnse dirigent zorgde in 2001 ook voor ophef door na de afloop van een concert in Jeruzalem een stuk van ‘Tristan und Isolde’ te spelen als toegift.

Luister het derde en laatste bedrijf van de Götterdämmerung onder leiding van Daniel Barenboim: