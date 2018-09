Hamilton wint GP van Italië, Verstappen mist podium door tijdstraf

Lewis Hamilton heeft zondag met zijn Mercedes de Grand Prix van Italië gewonnen. De Britse coureur wist vroeg in de wedstrijd na een botsing met Sebastian Vettel de tweede plek in te nemen, en in de slotfase de Fin Kimi Räikkönen in zijn Ferrari af te troeven. Max Verstappen miste het podium: hij kwam op het hogesnelheidscircuit van Monza als derde over de lijn, maar werd door tijdstraf vijfde.

De race begon hectisch. Hamilton botste in de eerste ronde bij een inhaalpogoging met Vettel, die vanaf de tweede plek was gestart. De Duitser beschadigde zijn voorvleugel, viel ver terug en moest naar de pitsstraat om zijn Ferrari te repareren. Hamilton mocht van de jury zonder straf doorrijden en nam de tweede plek achter Räikkönen in - de Fin was op het hogesnelheidscircuit van poleposition gestart.

In de 45ste ronde lukte het Hamilton met een indrukwekkende aanval om Räikkönen in te halen, en de Brit wist vervolgens de koppositie te behouden. “Ferrari vormde een grote uitdaging”, zegt Hamilton in een reactie. Verstappen kreeg in de slotfase vijf seconden straf voor een kleine touché met de Mercedes van de Fin Valtteri Bottas, die daardoor derde werd. Vettel werd na een inhaalrace uiteindelijk vierde.

Bekijk de inhaalactie van Hamilton: