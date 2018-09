Ferrari stelt de tifosi teleur, wéér geen zege op Monza

Terwijl een enorm spandoek met de cavallino rampante, het steigerende paard, over de rode menigte golft, klinkt boegeroep. Voor Valtteri Bottas en zijn derde plaats. En al helemaal voor winnaar Lewis Hamilton. Die geniet van de Italiaanse vijandigheid en zet zijn maniertjes nog wat extra aan. Hij juicht net iets uitbundiger, zijn vreugdesprong is net wat hoger. De teleurstelling bij de getergde tifosi, is voelbaar. Weer niet. Voor het achtste jaar op rij geen zege op Monza voor Ferrari.

Dit weekend had het weekend van Ferrari moeten zijn. De snelste in de trainingen, al blijft Mercedes dichtbij. In de kwalificatie op zaterdag duikt eerst Sebastian Vettel onder de tijd van kampioenschapsleider Lewis Hamilton, en daarna Kimi Raikkonen in zijn slipstream. Verschil van duizendsten, maar toch. Gekkenhuis.

Een dag later is het contrast groot. Vettel die in botsing komt met Hamilton, ver terugvalt en uiteindelijk als vierde finisht. Twee plaatsen achter die arme Raikkonen. Zo dicht bij zijn eerste overwinning in 108 races, maar slachtoffer van een gewiekste teamtactiek van Mercedes, dat de Fin Bottas offert om zijn landgenoot op te houden. Raikkonens banden begeven het vervolgens en maken hem kansloos in de strijd met Hamilton.

Ferrari is voor het eerst in het tijdperk van de hybride motoren op alle fronten sterker dan het ongenaakbare geachte Mercedes, maar een overwinning blijft uit. Een pijnlijke constatering, zeker in Monza.

Kijk hoe het Italiaanse team de zomerstop uitkwam. Ferrari had de afgelopen twee jaar voorzichtig een voordeel opgebouwd ten opzicht van Mercedes op de circuits waar motorvermogen minder telt. Maar vorige week reed Vettel zelfs op het ‘powercircuit’ in Spa fluitend naar de overwinning.

Hamilton reageerde na de race onhandig, door het woord ‘tricks’ in de mond te nemen. Ferrari had trucs bedacht en aan Mercedes de taak erachter te komen welke. Nee, verzekerde de Brit, hij bedoelde geen onrechtmatige dingen aan de auto. Echt niet. Maar zijn woorden werden alsnog serieus gewogen.

Verhitte strijd

Ferrari zal het als compliment hebben beschouwd. Het heeft zijn zaken dit seizoen op orde en maakt op elk circuit serieus kans op de overwinning. Vettel won in Australië, Bahrein, Canada, Groot-Brittannië en België. Veelal op eigen kracht, een enkele keer dankzij een slechte strategie van Mercedes.

Maar Hamilton heeft vaker van een buitenkansje geprofiteerd dit seizoen. Ferrari heeft het aan zichzelf te wijten dat het niet leidt in de titelstrijd van zowel de coureurs als de constructeurs.

Met Vettel voorop. Hij gaf een mogelijke overwinning in Azerbajzdjan uit handen door een fout, in Frankrijk overkwam hem na een botsing hetzelfde. In zijn thuisrace op Hockenheim crashte de Duitser en in Monza was er weer een clash met gevolgen. Hamilton leidt inmiddels met dertig punten voorsprong op Vettel de onderlinge strijd om een vijfde wereldtitel. Zo is Mercedes zelfs in het eerste seizoen waarin ze dan misschien het beste team niet zijn, voorlopig de favoriet voor een vijfde wereldtitel op rij.

Vorig jaar was Monza een keerpunt in het kampioenschap. Hamilton nam na zijn overwinning op het Italiaanse circuit de leiding in het kampioenschap over van Vettel en gaf die niet meer uit handen, mede dankzij races vol pech en fouten van Ferrari in Azië. Ook dit jaar weer een domper in Monza en opnieuw verliest Vettel de aansluiting met Hamilton. Maar nu de auto beter is en Ferrari meer wordt gevreesd dan de afgelopen jaren, zijn fouten in het restant van het seizoen onacceptabel.

Wellicht dat de nieuwe topmanLouis Camilleri, de opvolger van de eind juli overleden Sergio Marchionne, voor de gewenste rust kan zorgen. Camilleri streeft naar eigen zeggen naar verbinding, waar de hardere Marchionne, meermaals dreigde met Ferrari de Formule 1 te verlaten. Rust heerst er in ieder geval wel bij Mercedes, dat met de aangekondigde contractverlenging van Hamilton en trouwe tweede man Bottas de zaken op orde heeft.

Contractverlenging van de in Monza onfortuinlijke Raikkonen, bijna 39 inmiddels, zou Ferrari kunnen helpen. Maar over zijn toekomst bij het team is nog steeds geen uitsluitsel. Het doorgaans goed ingevoerde Duitse magazine Auto, Motor und Sport meldde dit weekend dat Marchionne zou hebben vastgelegd dat Charles Leclerc (21) in 2019 Raikkonens plaats zou moeten gaan innemen. Dit soort speculaties kan het oudste en succesvolste Formule 1-team niet gebruiken in de jacht op de eerste wereldtitel sinds 2007.