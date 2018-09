Elf doden bij busongeluk Ecuador

In het Andesgebergte in Ecuador zijn zaterdag elf mensen om het leven gekomen bij een busongeluk. Ook raakten zeker 37 passagiers gewond. Onder de doden zijn drie minderjarigen, onder meer een baby van acht maanden kwam om het leven. Volgens lokale media waren de meeste passagiers onderweg naar de plaats Loja om een religieuze bijeenkomst bij te wonen.

Na een bocht raakte de bus uit balans waarna deze op zijn linkerzijde terechtkwam. De oorzaak van het ongeluk is officieel nog niet vastgesteld, maar volgens een woordvoerder van een transportorganisatie is het mogelijk dat het natte wegdek en de mist een rol speelden. Een passagier vertelde aan El Universo dat de buschauffeur te hard reed en dat de bus overbeladen was.

Veertig doden in een maand

Op sociale media circuleren beelden van het incident, waarop te zien is dat de bus volledig verwoest is door het ongeluk. Het bedrijf waar de bus bij hoorde, Cooperetiva Viajeros Internacional, schort alle ritten op de route tussen Cuenca en Loja voorlopig op.

Verkeersongelukken zijn niet ongewoon in het Zuid-Amerikaanse land. Volgens La Republica kwamen de afgelopen maand meer dan veertig mensen om bij verschillende ongelukken op Ecuadoraanse wegen.